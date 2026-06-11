Cómo ver el Mundial 2026 en Argentina: qué canal transmite cada partido y cómo seguir a la Selección argentina

El equipo de Lionel Scaloni se enfrentará el 16 de junio con Argelia, luego ante Austria y cerrará la fase de grupo contra Jordania.

Hoy comienza oficialmente el Mundial 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica y da inicio a una edición histórica que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

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Será la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos, con 48 selecciones participantes y un total de 104 encuentros repartidos a lo largo de un mes de competencia. Argentina debutará el próximo 16 de junio frente a Argelia y buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 .

La transmisión estará repartida entre señales abiertas, canales deportivos y servicios de streaming, aunque habrá una única plataforma que contará con la totalidad del torneo . A continuación, conocé los detalles.

Qué partido del Mundial transmite cada canal

La magnitud del Mundial 2026 obligó a dividir la transmisión entre diferentes plataformas. Con 104 encuentros programados, ningún canal de televisión abierta tendrá acceso a la totalidad del certamen. Por eso, la disponibilidad de cada partido dependerá de la señal elegida.

La única opción que permitirá seguir el campeonato completo será DSports, disponible a través de DirecTV y de la plataforma DGO. Ahí podrán verse desde el partido inaugural hasta la final programada para el 19 de julio.

Además, gracias a distintos acuerdos comerciales, esa misma programación también estará disponible para usuarios de Flow, Paramount+ y quienes incorporen DSports dentro de Amazon Prime Video.

MUNDIAL CONSUMO ARGENTINA @X.com

TyC Sports será la segunda señal con mayor cantidad de encuentros. Confirmó la transmisión de 52 partidos, incluyendo todos los de la Selección argentina durante la fase de grupos. También ofrecerá una amplia cobertura de selecciones sudamericanas y europeas, además de partidos de las etapas eliminatorias, semifinales y final.

Entre los destacados, se encuentran:

11/06 - 23:00 (Argentina) - Corea del Sur vs. República Checa

12/06 - 22:00 - Estados Unidos vs. Paraguay

13/06 - 01:00 - Australia vs. Turquía / 22:00 - Haití vs. Escocia

14/06 - 17:00 - Países Bajos vs. Japón / 23:00 - Suecia vs. Túnez

15/06 - 16:00 - Bélgica vs. Egipto /19:00 - Uruguay vs. Arabia Saudita / 22:00 - Irán vs. Nueva Zelanda

16/06 - 19:00 - Irak vs. Noruega / 22:00 - Argentina vs. Argelia

- 19:00 - Irak vs. Noruega / 17/06 - 01:00 - Austria vs. Jordania / 17:00 - Inglaterra vs. Croacia /20:00 - Ghana vs. Panamá / 23:00 - Uzbekistán vs. Colombia

18/06 - 13:00 - República Checa vs. Sudáfrica / 22:00 - México vs. Corea del Sur

19/06 - 16:00 - Estados Unidos vs. Australia / 21:30 - Brasil vs. Haití

20/06 - 14:00 - Países Bajos vs. Suecia / 17:00 - Alemania vs. Costa de Marfil

21/06 - 13:00 - España vs. Arabia Saudita / 16:00 - Nueva Zelanda vs. Egipto

22/06 - 14:00 - Argentina vs. Austria / 21:00 - Noruega vs. Senegal

/ 21:00 - Noruega vs. Senegal 23/06 - 14:00 - Portugal vs. Uzbekistán / 20:00 - Croacia vs. Panamá

24/06 - 16:00 - Suiza vs. Canadá / 19:00 - Marruecos vs. Haití / 22:00 - Sudáfrica vs. Corea del Sur

25/06 - 17:00 - Ecuador vs. Alemania / 20:00 - Japón vs. Suecia / 23:00 - Turquía vs. Estados Unidos

26/06 - 16:00 - Noruega vs. Francia / 21:00 - Uruguay vs. España

27/06 - 00:00 - Egipto vs. Irán / 18:00 - Inglaterra vs. Panamá / 20:30 - RD Congo vs. Uzbekistán / 23:00 - Argentina vs. Jordania

mundial 2026

Por su parte, Telefe transmitirá 32 encuentros y se concentrará en los partidos de Argentina, Brasil, Uruguay y varios de los principales candidatos al título. La señal también tendrá presencia en instancias decisivas del campeonato y en el encuentro inaugural.

Dentro de la programación, destacan:

11/06 - 16:00 - México vs. Sudáfrica

12/06 - 22:00 - Estados Unidos vs. Paraguay

13/06 - 19:00 - Brasil vs. Marruecos

14/06 - 17:00 - Países Bajos vs. Japón / 20:00 - Ecuador vs. Costa de Marfil

15/06 - 19:00 - Uruguay vs. Arabia Saudita

16/06 - 22:00 - Argentina vs. Argelia

17/06 - 17:00 - Inglaterra vs. Croacia

18/06 - 16:00 - Suiza vs. Bosnia

19/06 - 19:00 - Escocia vs. Marruecos

20/06 - 17:00 - Alemania vs. Costa de Marfil

21/06 - 13:00 - España vs. Arabia Saudita / 19:00 - Uruguay vs. Cabo Verde

22/06 - 14:00 - Argentina vs. Austria

23/06 - 14:00 - Portugal vs. Uzbekistán

23/06 - 17:00 - Inglaterra vs. Ghana

24/06 - 19:00 - Escocia vs. Brasil

25/06 - 17:00 - Ecuador vs. Alemania / 23:00 - Paraguay vs. Australia

26/06 - 16:00 - Noruega vs. Francia / 21:00 - Uruguay vs. España

27/06 - 23:00 - Argentina vs. Jordania

Disney+ Premium contará con una selección de 30 partidos. La plataforma apostará especialmente por los encuentros de las selecciones latinoamericanas y también tendrá presencia en las fases finales del torneo, incluidas las semifinales y la final.

Los confirmados son:

11/06 - 16:00 - México vs. Sudáfrica

14/06 - 20:00 - Ecuador vs. Costa de Marfil

15/06 - 19:00 - Uruguay vs. Arabia Saudita

16/06 - 22:00 - Argentina vs. Argelia

17/06 - 23:00 - Uzbekistán vs. Colombia

20/06 - 21:00 - Curazao vs. Ecuador

21/06 - 19:00 - Uruguay vs. Cabo Verde

22/06 - 14:00 - Argentina vs. Austria

23/06 - 23:00 - Congo vs. Colombia

25/06 - 17:00 - Ecuador vs. Alemania

26/06 - 21:00 - Uruguay vs. España

27/06 - 20:30 - Colombia vs. Portugal / 23:00 - Argentina vs. Jordania

La TV Pública ofrecerá una cobertura más reducida, aunque tendrá asegurada la transmisión de los encuentros de la Selección argentina durante la primera fase y sumará algunos cruces de eliminación directa a medida que avance el campeonato.

seleccion argentina

Cómo seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026

Los tres partidos de la fase de grupos de la Selección argentina estarán disponibles simultáneamente por TV Pública, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium, DSports y DGO, garantizando que los hinchas puedan seguir al equipo desde cualquier plataforma.

El debut será el 16 de junio frente a Argelia, desde las 22:00, en Kansas City. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio en Arlington, Texas, y cerrará la primera ronda frente a Jordania el 27 de junio, nuevamente en esta última ciudad.

La TV Pública es ideal para quienes busquen una opción gratuita, ya que emitirá todos los encuentros del conjunto nacional. Telefe también confirmó la transmisión de cada presentación de la Scaloneta y sumará programas especiales antes y después de los partidos.

El grupo de analistas del canal del empresario Gustavo Scaglione estará liderado por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky.

TyC Sports realizará una cobertura con enviados especiales en las tres sedes anfitrionas y una programación dedicada exclusivamente al Mundial.

Para quienes prefieran el streaming, Disney+ Premium ofrecerá los encuentros del equipo de Lionel Messi dentro de su paquete deportivo, mientras que DGO permitirá acceder también al resto de la competencia.