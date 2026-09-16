Autos importados: 3 de cada 10 vehículos que ingresan al país son híbridos o eléctricos + Agregar ámbito en









La importación de vehículos electrificados avanza, pero su presencia en los patentamientos cae al 12%, reflejando el desfasaje entre lo que ingresa al país y lo que efectivamente llega al mercado.

Los autos importados siguen siendo protagonistas en el mercado

La presencia de autos híbridos todavía es una rareza en la calle: de cada cien 0km patentados en el año, apenas doce incorporan algún tipo de asistencia eléctrica. Sin embargo, el panorama cambia de manera significativa cuando se observa el flujo de importaciones.

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Entre enero y agosto ingresaron al país 204.156 autos de pasajeros, de los cuales 59.073 son híbridos, híbridos enchufables o eléctricos puros. Esto representa casi tres de cada diez unidades que cruzan la aduana, donde la clasificación de motorización está claramente diferenciada desde el ingreso.

Tres tecnologías, tres niveles de adopción El mayor volumen corresponde al híbrido convencional, que no requiere carga externa y funciona con asistencia eléctrica automática: 37.635 unidades, cerca de dos de cada diez autos importados. Luego aparecen los híbridos enchufables, con 13.866 unidades, capaces de circular en modo eléctrico si se recargan. Por último, los eléctricos puros alcanzan 7.572 unidades, lo que equivale a cuatro de cada cien.

El segmento de mayor crecimiento es el híbrido tradicional, también el de menor impacto para el usuario final, ya que no modifica los hábitos de uso respecto de un vehículo convencional.

Desfasaje entre importación y mercado Los números muestran tres realidades distintas según el punto de análisis. Casi el 29% de los autos importados son electrificados, pero esa proporción baja al 22% si se consideran únicamente los que efectivamente se patentan. En el mercado total de 0km, donde conviven modelos nacionales e importados, la participación cae al 12%.

Pexels El desfasaje responde principalmente al tiempo entre la importación y el patentamiento, lo que genera diferencias temporales en los registros. En ese recorrido, los vehículos ingresan, se distribuyen y recién luego aparecen en las estadísticas oficiales de venta. El registro automotor no clasifica la motorización de forma directa, pero ocho de cada diez versiones electrificadas incluyen esa tecnología en su denominación comercial, lo que permite reconstruir el universo con bastante precisión. Según se incluyan o no los mild hybrid, la participación se ubica entre el 20% y el 22% en los patentamientos de origen importado. Una tendencia que avanza de forma gradual Las series mensuales muestran que la evolución no es lineal. En importaciones, la participación de electrificados osciló entre picos superiores al 40% y descensos por debajo del 20%, mientras que en patentamientos el crecimiento fue más sostenido, pasando de niveles cercanos al 17% a valores próximos al 24%. En ese contexto, la penetración del vehículo electrificado en la Argentina avanza de forma gradual, impulsada principalmente por híbridos convencionales, mientras que los eléctricos puros todavía representan una porción marginal del total.