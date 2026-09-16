Kawasaki renueva la Z650 S con más tecnología y estética Sugomi

El nuevo modelo incorpora rediseño, mejoras ergonómicas y equipamiento tecnológico, manteniendo su motor bicilíndrico de 649 cc y sumando control de tracción, conectividad y una postura de manejo más deportiva.

La nueva Z650 S 2026 ya está en el país

La firma japonesa Kawasaki presentó la nueva Z650 S 2026 , una evolución de su naked de media cilindrada que actualiza diseño, ergonomía y tecnología sin modificar la base mecánica que la caracteriza. Bajo el concepto “LEVEL UP – Make the street your playground”, la marca busca reforzar el equilibrio entre agilidad urbana y comportamiento deportivo.

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La motocicleta mantiene el motor bicilíndrico en paralelo de 649 cc, pero suma una reinterpretación estética más robusta, mejoras en la posición de manejo y nuevas asistencias electrónicas orientadas al uso cotidiano.

El principal cambio de la Z650 S se concentra en su diseño, que profundiza el lenguaje Sugomi propio de la familia Z con una estética más ancha, musculosa y contemporánea. La carrocería combina superficies superiores en color con elementos inferiores en negro, generando mayor contraste visual y presencia.

El frontal adopta una óptica triple LED con disposición diferenciada de luces y un carenado compacto de caída pronunciada hacia adelante, reforzando la sensación de dinamismo. El conjunto se completa con manillar ancho tipo “fat bar” y un guardabarros delantero de diseño deportivo.

En la parte trasera, la cola compacta y elevada integra iluminación LED y detalles como cableado oculto, soldaduras limpias y piezas de aluminio, recursos que refuerzan una estética más depurada y funcional.

Motor pensado para el uso diario

La Z650 S conserva el conocido bicilíndrico de 649 cc refrigerado por líquido, con una entrega de potencia lineal orientada al rango bajo y medio de revoluciones. El motor desarrolla 68 CV y 64 Nm, con una puesta a punto enfocada en la disponibilidad de torque entre 3.000 y 6.000 rpm, ideal para tránsito urbano y salidas de curva.

El conjunto incorpora embrague Assist & Slipper, que reduce el esfuerzo en la maneta y ayuda a controlar el par inverso en reducciones bruscas, aportando mayor suavidad y previsibilidad en la conducción.

KTRC y electrónica adaptable

Entre las novedades se destaca el sistema Kawasaki Traction Control (KTRC), que permite ajustar el nivel de intervención electrónica según el estilo de manejo.

El Modo 1 prioriza una conducción más deportiva con menor intervención, mientras que el Modo 2 incrementa la asistencia en situaciones de baja adherencia. También puede desactivarse por completo para una experiencia sin ayudas electrónicas.

Ergonomía revisada para mayor control

La posición de manejo fue rediseñada con un manillar 40 mm más adelantado, 10 mm más alto y 30 mm más ancho. El objetivo es lograr una postura más activa, con mejor control del tren delantero sin sacrificar confort.

La posición de manejo fue rediseñada con un manillar 40 mm más adelantado, 10 mm más alto y 30 mm más ancho. El objetivo es lograr una postura más activa, con mejor control del tren delantero sin sacrificar confort.

El asiento delantero también fue modificado, con mayor superficie y acolchado, mientras que el trasero mejora su ergonomía para el acompañante.

Chasis liviano y comportamiento ágil

La Z650 S mantiene el chasis tipo Trellis de acero, con un peso aproximado de 15 kg y un basculante cercano a 4,8 kg. Su geometría compacta, con distancia entre ejes reducida y ángulo de dirección de 24°, favorece una respuesta rápida y precisa.

El conjunto está pensado para facilitar el uso urbano, sin perder estabilidad en conducción deportiva.

Tecnología y conectividad

La instrumentación incorpora una pantalla TFT color de 4,3 pulgadas, con dos modos de visualización y ajuste automático de brillo.

El tablero centraliza información clave del vehículo y suma conectividad con smartphones mediante la aplicación RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE, que permite acceder a datos de conducción y funciones adicionales.

Frenos, suspensiones y equipamiento

El sistema de frenos incluye doble disco delantero de 300 mm y disco trasero de 220 mm, con ABS Continental. La suspensión delantera es una horquilla telescópica de 41 mm, mientras que el sistema trasero Horizontal Back-Link aporta equilibrio entre confort y estabilidad.

Kawasaki Z650 S 2026: evolución dentro de la familia Z

La nueva Z650 S refuerza la propuesta de Kawasaki en el segmento naked de media cilindrada, combinando diseño renovado, tecnología y agilidad. Con el lenguaje Sugomi más marcado y mejoras en ergonomía y electrónica, el modelo busca consolidarse como una opción versátil para uso urbano y conducción deportiva.

La motocicleta llega al mercado local a través de Grupo Corven, representante oficial de Kawasaki en Argentina.

Colores: Ebony / Metallic Carbon Gray (negro) y Candy Lime Green / Metallic Carbon Gray (verde)

Precio: u$s12.770

Ficha técnica destacada:

• Motor bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, refrigerado por líquido

• Cilindrada: 649 cc

• Potencia: 68 CV

• Torque: 64 Nm

• Caja de 6 velocidades

• Embrague Assist & Slipper

• KTRC con dos modos y desconexión

• TFT color 4,3”

• Conectividad RIDEOLOGY

• Iluminación full LED

• Chasis Trellis de acero

• Frenos con ABS Continental

• Peso: 190 kg en orden de marcha