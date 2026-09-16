Cupo sin arancel: pocas empresas accedieron al remanente de autos eléctricos y la mayoría quedó afuera

El Gobierno distribuyó 865 unidades entre tres marcas. Más de 8.700 pedidos de distintas firmas automotrices no fueron aprobados.

El Gobierno nacional avanzó con la reasignación de un cupo reducido para importar vehículos electrificados sin pagar aranceles . La medida, instrumentada por el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo , habilitó el ingreso de 865 unidades , correspondientes a sobrantes de programas anteriores que no llegaron a concretarse.

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El esquema alcanza a modelos con algún tipo de electrificación —desde mild-hybrid hasta eléctricos puros— siempre que cumplan con el requisito de declarar un valor FOB inferior a u$s16.000 . Como en convocatorias previas, la distribución se realizó entre fabricantes de Adefa e importadores nucleados en Cidoa.

El interés del sector volvió a superar ampliamente la disponibilidad. En total se registraron 9.617 solicitudes , pero sólo una fracción logró avanzar: 8.752 quedaron fuera del reparto.

El contraste entre pedidos y cupo disponible expone la presión de las automotrices por acceder a este beneficio, en un contexto donde los costos de importación siguen siendo determinantes para la competitividad de los modelos.

Ford Argentina: 432 unidades del Territory Hybrid

Grupo Antelo: 176 Haval Jolion HEV Supreme

Grupo Eximar: 257 MG HS

Ford fue beneficiado con 432 unidades del Territory Hybrid.

En este último caso, el MG HS marca el ingreso de una propuesta del segmento C que se ubicará por encima de otros productos ya comercializados por la marca en el país.

Falta de claridad en los criterios

Más allá de los requisitos formales, el proceso vuelve a generar cuestionamientos dentro del sector. Uno de los aspectos señalados es la escasa visibilidad sobre los precios finales declarados, un dato clave para evaluar si el beneficio impositivo se traslada al consumidor.

La ausencia de esa información pública limita el seguimiento del esquema y deja abierto el debate sobre su impacto real en el mercado.

Marcas y modelos que no lograron ingresar

El listado de solicitudes rechazadas incluye a varias automotrices con presencia o planes en el país:

BYD: Dolphin Mini y Atto 2

y Chevrolet: Captiva PHEV

Chery: Tiggo 4 HEV

Renault: Arkana MildHybrid

Stellantis: modelos de Leapmotor

También quedaron fuera los pedidos de Omoda & Jaecoo, que buscaba ingresar unidades de los O5 HEV y E5 BEV, en la antesala de su lanzamiento comercial.

Casos llamativos en el listado

Entre las solicitudes rechazadas aparecen situaciones particulares. Volkswagen Argentina no obtuvo aprobación para importar unidades del Audi A3 Sportback MildHybrid, mientras que Geely no figura entre las empresas participantes en esta instancia.

A su vez, Coafi tampoco logró avanzar con su pedido para traer unidades del Wuling Bingo.