El auto 0km más barato del país: cuál es y cuánto cuesta hoy + Seguir en









El segmento de entrada vuelve a ganar protagonismo con opciones por debajo de los $28 millones y una competencia cada vez más ajustada.

Los precios de los 0km comenzaron a estibilizarse

Comprar un auto 0km en la Argentina sigue representando una inversión importante, aunque en los últimos meses el mercado comenzó a mostrar cierta calma en los valores. En este contexto, hay varios modelos por debajo de los $28 millones, pero uno logra destacarse por mantenerse como la opción más económica.

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Se trata del Renault Kwid, que actualmente tiene un precio de $26.050.000 en sus versiones Iconic y Outsider, consolidándose como el vehículo más barato disponible en el país.

Un auto pensado para el uso diario El Kwid pertenece al segmento chico y se caracteriza por su enfoque urbano. Fabricado en Brasil, combina dimensiones compactas con una estética tipo SUV, gracias a su despeje elevado y detalles de diseño robusto. Está equipado con un motor naftero 1.0 de tres cilindros que entrega 66 CV, suficiente para el tránsito cotidiano y con bajo consumo de combustible.

En el interior ofrece lo justo y necesario: tablero digital, dirección asistida y, en versiones más completas, pantalla multimedia con conectividad para smartphones. Además, dispone de un baúl de 290 litros, adecuado para el uso diario.

KWID El Kwid pertenece al segmento chico y se caracteriza por su enfoque urbano. En materia de seguridad, suma cuatro airbags, frenos ABS, control de estabilidad y asistente de arranque en pendiente, elementos que lo ponen en línea con las exigencias actuales del segmento.

Entre sus principales rivales aparecen modelos como el Fiat Mobi, el Hyundai HB20, el Fiat Cronos y el Chevrolet Onix, además de nuevas propuestas de origen chino que buscan ganar terreno en el rango de entrada. Aun así, el Kwid logra sostener su liderazgo como el modelo más accesible, en un mercado donde cada peso cuenta al momento de elegir el primer auto.