Cuidado del medio ambiente: pagarán 1.000 dólares a quienes compren autos eléctricos

La capital de la India puso en marcha un plan para acelerar la transición hacia vehículos sin emisiones con incentivos económicos y beneficios fiscales.

La nueva política busca reducir una de las principales fuentes de contaminación en la capital de India.

El gobierno de Nueva Delhi estrenó una nueva política para fomentar la compra de autos eléctricos con un incentivo económico que puede superar los 1.000 dólares para quienes entreguen un auto antiguo para desguace y adquieran uno nuevo impulsado por electricidad. La medida forma parte de la Delhi EV Policy 2026 , un programa que busca reducir las emisiones contaminantes en una de las ciudades con peor calidad del aire del mundo.

La iniciativa comenzó a regir el 1 de julio de 2026 y combina subsidios, exenciones impositivas e inversiones en infraestructura de carga. El objetivo del gobierno local es avanzar hacia una movilidad más limpia , al tiempo que disminuye la dependencia de los combustibles fósiles.

Además del incentivo económico para los autos eléctricos, la política contempla nuevas restricciones para los vehículos impulsados por nafta y diésel, especialmente en los segmentos de motos, triciclos y transporte comercial. Las autoridades esperan que al menos el 30% del parque automotor de la ciudad sea eléctrico antes de 2030.

El beneficio está dirigido a propietarios que decidan retirar de circulación un vehículo antiguo altamente contaminante y reemplazarlo por un auto eléctrico . En esos casos, el gobierno de Nueva Delhi otorgará un incentivo que puede alcanzar las 100.000 rupias , equivalente a 1,047.61 dólares , dependiendo del tipo de vehículo entregado para desguace.

La ayuda económica busca sacar de circulación unidades responsables de una parte importante de las emisiones contaminantes. El programa no consiste únicamente en una subvención para comprar un auto eléctrico, sino que exige el desguace certificado del vehículo reemplazado para acceder al monto máximo previsto por la política.

A este incentivo se suman otros beneficios para quienes opten por un vehículo eléctrico. Los autos con un precio de hasta 3,5 millones de rupias quedan exentos del pago del impuesto de circulación y de los costos de registro, lo que reduce significativamente el precio final de compra.

La política también contempla incentivos para motos eléctricas, triciclos y vehículos comerciales livianos, con distintos montos, según la categoría y el uso del vehículo.

Cómo funciona el subsidio y quiénes pueden acceder

Para obtener el incentivo máximo, los propietarios deben acreditar la entrega para desguace de un auto anterior y completar la compra dentro de los plazos previstos por la normativa. Las autoridades también implementarán un sistema digital para administrar los beneficios mediante transferencias directas y verificar cada operación. El objetivo es agilizar el otorgamiento de los subsidios y evitar demoras.

La estrategia incluye una fuerte inversión pública para acompañar el crecimiento del sector eléctrico. El gobierno anunció una inversión cercana a 15.000 millones de rupias para expandir la infraestructura de movilidad sustentable. Además, prevé instalar más de 30.000 puntos de carga en distintos sectores de la ciudad durante los próximos años.

Al mismo tiempo, la nueva política establece un cronograma para limitar progresivamente la incorporación de vehículos impulsados por combustibles fósiles. Desde 2027 dejarán de registrarse nuevos triciclos comerciales a combustión y, a partir de 2028, ocurrirá lo mismo con las nuevas motos y scooters nafteros.

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La grave crisis de contaminación en Nueva Delhi

La puesta en marcha de este programa responde a un problema ambiental, que afecta desde hace años a la capital india. Nueva Delhi figura habitualmente entre las ciudades con peor calidad del aire del planeta y durante el invierno registra niveles extremadamente elevados de partículas contaminantes, con consecuencias directas sobre la salud de millones de personas.

La contaminación tiene múltiples causas. A las emisiones del parque automotor se suman la quema de rastrojos agrícolas (residuos vegetales) en estados vecinos, el polvo generado por las obras de construcción, la actividad industrial y determinadas condiciones meteorológicas, que dificultan la dispersión de los contaminantes durante varios meses del año.

Reducir las emisiones provenientes del transporte es una de las medidas más efectivas para mejorar la calidad del aire en la ciudad. Por eso, la nueva política combina incentivos económicos con restricciones graduales para los vehículos convencionales, buscando acelerar una transición que ya se ve en otras grandes ciudades del mundo.