Autos eléctricos: la nueva marca china que quiere cambiar el juego con su posventa en la Argentina

La marca asiática llega al país con una red federal de atención, técnicos especializados en electrificación y el soporte logístico, técnico y de repuestos del grupo.

En la antesala de su lanzamiento oficial en la Argentina, Leapmotor pone el foco en uno de los aspectos clave para su desarrollo en el mercado local: la posventa . A diferencia de otras marcas chinas que desembarcaron en los últimos años, la firma se apoya en la estructura consolidada de Stellantis para ofrecer un servicio integral desde el primer día.

El respaldo no es menor. Stellantis cuenta con más de un siglo de presencia en el país, una red de concesionarios ampliamente desarrollada y una infraestructura logística que le permite garantizar disponibilidad de piezas y atención técnica especializada. En ese contexto, Leapmotor busca posicionarse con una propuesta que prioriza la confianza del cliente y la continuidad del servicio .

Según explicaron desde la compañía, la estrategia apunta a acompañar el crecimiento de los vehículos electrificados con una red preparada para responder a sus necesidades específicas, tanto en mantenimiento como en diagnóstico y reparación.

Uno de los pilares de esta propuesta es la creación de una red de 20 e-Expert Centers distribuidos en todo el país , que funcionarán como puntos de atención especializados en vehículos eléctricos. Estos centros estarán integrados tanto por concesionarios exclusivos de la marca como por talleres oficiales del grupo.

Cada uno contará con equipamiento específico, herramientas de diagnóstico de última generación y técnicos capacitados en sistemas de alto voltaje , lo que permite ofrecer un servicio acorde a los estándares internacionales de este tipo de tecnologías.

Uno de los pilares de esta propuesta es la creación de una red de 20 e-Expert Centers distribuidos en todo el país, que funcionarán como puntos de atención especializados en vehículos eléctricos.

A esto se suma una estructura logística robusta, con un centro de distribución de más de 24.000 m², que garantiza el abastecimiento de repuestos y una respuesta rápida en toda la red.

En ese esquema también juega un rol clave Mopar®, la marca de repuestos y accesorios originales de Stellantis, que asegura disponibilidad de piezas, soporte técnico y productos desarrollados específicamente para los modelos de Leapmotor. La oferta incluye desde estaciones de carga domiciliarias hasta accesorios pensados para el uso cotidiano.

Otro diferencial está en los intervalos de mantenimiento: los modelos Leapmotor establecen servicios cada 20.000 kilómetros, por encima del estándar habitual del mercado. Además, la marca ofrecerá planes anticipados a través del programa FlexCare, que permiten fijar costos, asegurar revisiones oficiales y mejorar el valor de reventa del vehículo.

La propuesta se completa con herramientas digitales como una E-Store para la compra de productos y servicios, y un sistema de turnos online (Online Booking) que simplifica la gestión de mantenimiento.

Con este enfoque, Leapmotor busca diferenciarse en un segmento en crecimiento, combinando innovación tecnológica con una red de soporte consolidada, en un mercado donde la posventa sigue siendo un factor decisivo para el cliente.