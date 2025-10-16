Grupo Corven y Chery inauguran una nueva era de movilidad inteligente en la Argentina







Esta sinergia apunta a transformar la movilidad de pasajeros, impulsando la llegada de tecnologías híbridas e inteligentes que promueven una conducción más eficiente y sustentable.

El Chery Tiggo 4 ya está en el país

Con más de 55 años de trayectoria industrial y comercial, Grupo Corven reafirma su compromiso con la innovación y el desarrollo nacional al sellar una alianza estratégica con Chery, la automotriz china con mayor trayectoria en el país y referente global en tecnología, diseño y conectividad.

De esta unión surge una nueva etapa para la marca en la Argentina, marcada por la presentación de una renovada gama de SUV de última generación, que fusiona la experiencia local de Corven con la visión global de Chery. Esta sinergia apunta a transformar la movilidad de pasajeros, impulsando la llegada de tecnologías híbridas e inteligentes que promueven una conducción más eficiente y sustentable.

Grupo Corven y Chery inauguran una nueva era de movilidad inteligente en la Argentina Desde sus orígenes como empresa autopartista, Grupo Corven ha desarrollado un modelo integral de negocio, con una amplia red nacional de asistencia técnica y postventa, posicionándose como socio clave para la expansión de Chery en el mercado argentino.

El lanzamiento incluyó una línea avanzada de SUV: el Nuevo Tiggo 4 Hybrid y el Nuevo Tiggo 7 Pro Hybrid, que marcan el inicio de la movilidad híbrida de Chery en la Argentina, junto con el Tiggo 2 Pro Max y el Tiggo 8 Pro, todos equipados con sistemas inteligentes, conectividad de última generación y altos estándares de seguridad y confort.

En un contexto de modernización del parque automotor, la Resolución 377/2025 del Gobierno Nacional (que permite la importación sin arancel de 50.000 vehículos eléctricos e híbridos durante 2026) favorece este tipo de iniciativas y consolida el avance hacia una movilidad más limpia y tecnológica.

Chery TIGGO 8 PRO 1(1) El Chery Tiggo 8 Pro, otro de los modelos de la marca asiática. “Iniciar esta nueva etapa de Chery en Argentina es un orgullo y una gran responsabilidad. Es un proyecto estratégico con impacto nacional y enorme potencial para la industria”, destacó Leandro Iraola, presidente de Grupo Corven. Con esta alianza, Chery y Grupo Corven proyectan un ecosistema de movilidad inteligente y conectada, basado en innovación, confianza y calidad, consolidando a la marca como referente de la nueva generación de SUV en el país y reafirmando el liderazgo de Corven como actor clave en la evolución del sector automotor argentino.