Autos eléctricos: de HEV a BEV, qué modelos lideran cada tecnología en el país

Con casi 20.000 unidades patentadas en tres meses, el mercado de vehículos electrificados crece a ritmo récord y redefine el liderazgo con nuevos protagonistas en cada tipo de motorización.

El mercado argentino de vehículos híbridos y eléctricos atraviesa una expansión sin precedentes. Durante el primer trimestre de 2026 se patentaron 19.867 unidades , lo que representa un crecimiento interanual del 313,2% , según datos del SIOMAA de ACARA .

Detrás de ese salto aparece una transformación profunda: no solo crece el volumen, sino también cambian los líderes en cada tecnología. Hoy, cada tipo de motorización tiene sus propios protagonistas, con una fuerte irrupción de marcas de origen chino y una oferta cada vez más amplia.

En términos de participación, los híbridos no enchufables (HEV) siguen dominando con el 60% del mercado , seguidos por los híbridos enchufables (PHEV) con el 18% , los Mild Hybrid (MHEV) con el 14% y los eléctricos puros (BEV) con el 8% .

El segmento HEV , históricamente liderado por Toyota Corolla y Toyota Corolla Cross , comenzó a mostrar una mayor diversificación. Si en 2025 estos dos modelos explicaban el 93% del mercado, en 2026 el liderazgo se reparte entre más opciones, con la irrupción de modelos como Ford Territory HEV y BAIC BJ30 , que ganaron participación y volumen.

En los MHEV , el liderazgo está más repartido pero con dos protagonistas claros: Chery Tiggo 7 y Renault Arkana , que juntos concentran cerca del 50% de las ventas del segmento, marcando un cambio respecto al dominio previo de marcas premium europeas.

ARKANA En los MHEV, el liderazgo está más repartido pero con dos protagonistas claros: Chery Tiggo 7 y Renault Arkana, que juntos concentran cerca del 50% de las ventas del segmento, marcando un cambio respecto al dominio previo de marcas premium europeas.

El mayor salto se da en los PHEV, donde el crecimiento fue explosivo: pasaron de apenas 63 unidades a 3.487 patentamientos. Allí dominan modelos de origen chino como BYD Song Pro, BYD Atto 2 y Changan CS55, que explican la mayor parte del volumen.

Por su parte, el segmento BEV es el más concentrado: BYD Dolphin Mini y BYD Yuan Pro reúnen el 74% de las ventas, consolidando a la marca como líder absoluto en eléctricos puros en el país.

Un crecimiento impulsado por incentivos y nueva oferta

El avance del mercado está directamente vinculado al Decreto 49/2025, que estableció un arancel 0% para vehículos electrificados importados con un valor FOB de hasta u$s16.000. Este esquema permitió una fuerte expansión de modelos extrazona, especialmente desde China, que registraron un crecimiento del 6.087% interanual.

En paralelo, la oferta se amplió con fuerza: el mercado pasó de 81 modelos disponibles en 2025 a 121 en 2026, con un fuerte ingreso de vehículos eléctricos.

Sin embargo, el sistema también muestra límites. Los cupos anuales de importación —fijados en 50.000 unidades— ya están completamente agotados para 2025 y 2026, lo que generó listas de espera y plantea interrogantes sobre la continuidad del crecimiento.

En este contexto, la electromovilidad ya dejó de ser un nicho para convertirse en un eje central del mercado automotor argentino, donde el liderazgo ya no se define solo por marca, sino también por tecnología.