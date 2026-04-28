Fabricantes globales amenazan con retirar autos económicos de EEUU si fracasa el acuerdo comercial

La continuidad del acuerdo regional es clave para sostener la producción y los precios de los vehículos más accesibles en el mercado estadounidense.

La industria automotriz global encendió una señal de alerta en Estados Unidos ante la incertidumbre por la continuidad del T-MEC . Según trascendió en medios internacionales, varias automotrices extranjeras ya le comunicaron al entorno del presidente Donald Trump que evalúan retirar sus modelos más accesibles si no se alcanza un nuevo entendimiento comercial.

El planteo apunta directamente a los costos de producción. Las compañías advierten que, sin un acuerdo que reduzca aranceles y facilite la integración regional, fabricar vehículos económicos para el mercado estadounidense podría dejar de ser viable.

El conflicto se da en un contexto de fuertes tensiones comerciales entre Estados Unidos , México y Canadá . En 2025, la administración de Trump impuso aranceles del 25% a vehículos importados desde sus socios regionales, una medida que alteró el esquema productivo de una industria históricamente integrada.

El conflicto se da en un contexto de fuertes tensiones comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá. En 2025, la administración de Trump impuso aranceles del 25% a vehículos importados desde sus socios regionales.

Desde el sector aseguran que el T-MEC, vigente desde 2020, es clave para sostener la competitividad. Sin ese marco —o con reglas más estrictas—, muchas terminales podrían verse obligadas a recortar su oferta, especialmente en los segmentos de entrada.

El calendario agrega presión: los tres países deben avanzar en la revisión del acuerdo antes del 1 de julio. Sin embargo, las diferencias políticas y económicas complican las negociaciones. Mientras tanto, el riesgo de que desaparezcan opciones más accesibles del mercado estadounidense empieza a ganar peso dentro de la industria.