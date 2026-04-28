BMW lanza en la Argentina su nueva supersport y redobla la apuesta en alto rendimiento + Seguir en









La marca alemana presenta en la Argentina su moto más radical, desarrollada junto a BMW M y con prestaciones de nivel competición.

La nueva moto de BMW ya está en el país

La división de motos de BMW, a través de BMW Motorrad, lanzó en el país su nueva supersport, desarrollada en conjunto con BMW M. Este modelo se posiciona por encima de la S 1000 RR, que ya se comercializa en Argentina, y llega importado desde Alemania con un enfoque claramente orientado a la máxima performance.

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En términos mecánicos, equipa un motor de cuatro cilindros en línea y 999 cc, capaz de entregar 218 caballos de potencia y 113 Nm de torque, asociado a una caja de seis marchas. Con un peso de apenas 183 kilos, acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,1 segundos, cifras que la ubican en la élite del segmento.

Nueva supersport: ADN de competición y tecnología extrema Uno de sus principales diferenciales es que se trata de la versión homologada para calle de la moto que llevó al título mundial de Superbikes a Toprak Razgatlolu en 2025. En ese contexto, compite directamente con modelos como la Ducati Panigale V4 R, aunque con una ventaja en precio frente a su rival italiana.

moto-bmw En términos mecánicos, equipa un motor de cuatro cilindros en línea y 999 cc, capaz de entregar 218 caballos de potencia y 113 Nm de torque, asociado a una caja de seis marchas.

El modelo incorpora componentes de alto nivel, como llantas, sistema de frenos, asistencias electrónicas avanzadas y elementos aerodinámicos en fibra de carbono desarrollados por BMW M, reforzando su perfil deportivo y tecnológico.

Entre los puntos menos favorables aparece su precio: incluso siendo más accesible que su principal competidora, duplica el valor de la S 1000 RR. En Argentina, la gama queda configurada con valores de u$s38.300 para la S 1000 RR y u$s66.900 para la versión más extrema, con una garantía de tres años sin límite de kilometraje.

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