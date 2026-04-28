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28 de abril 2026 - 10:33

BMW lanza en la Argentina su nueva supersport y redobla la apuesta en alto rendimiento

La marca alemana presenta en la Argentina su moto más radical, desarrollada junto a BMW M y con prestaciones de nivel competición.

La nueva moto de BMW ya está en el país

La nueva moto de BMW ya está en el país

La división de motos de BMW, a través de BMW Motorrad, lanzó en el país su nueva supersport, desarrollada en conjunto con BMW M. Este modelo se posiciona por encima de la S 1000 RR, que ya se comercializa en Argentina, y llega importado desde Alemania con un enfoque claramente orientado a la máxima performance.

En términos mecánicos, equipa un motor de cuatro cilindros en línea y 999 cc, capaz de entregar 218 caballos de potencia y 113 Nm de torque, asociado a una caja de seis marchas. Con un peso de apenas 183 kilos, acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,1 segundos, cifras que la ubican en la élite del segmento.

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Nueva supersport: ADN de competición y tecnología extrema

Uno de sus principales diferenciales es que se trata de la versión homologada para calle de la moto que llevó al título mundial de Superbikes a Toprak Razgatlolu en 2025. En ese contexto, compite directamente con modelos como la Ducati Panigale V4 R, aunque con una ventaja en precio frente a su rival italiana.

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En términos mecánicos, equipa un motor de cuatro cilindros en línea y 999 cc, capaz de entregar 218 caballos de potencia y 113 Nm de torque, asociado a una caja de seis marchas.

En términos mecánicos, equipa un motor de cuatro cilindros en línea y 999 cc, capaz de entregar 218 caballos de potencia y 113 Nm de torque, asociado a una caja de seis marchas.

El modelo incorpora componentes de alto nivel, como llantas, sistema de frenos, asistencias electrónicas avanzadas y elementos aerodinámicos en fibra de carbono desarrollados por BMW M, reforzando su perfil deportivo y tecnológico.

Entre los puntos menos favorables aparece su precio: incluso siendo más accesible que su principal competidora, duplica el valor de la S 1000 RR. En Argentina, la gama queda configurada con valores de u$s38.300 para la S 1000 RR y u$s66.900 para la versión más extrema, con una garantía de tres años sin límite de kilometraje.

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