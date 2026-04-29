La VTV en CABA volvió a subir y ya tiene nuevos valores para autos y motos + Seguir en









El Gobierno porteño aplicó un incremento del 28% en la Verificación Técnica Vehicular, acumulando más del 50% de aumento en lo que va de 2026.

La VTV vuelve a actualizarse

La VTV en CABA volvió a actualizar sus valores y ahora realizar el control obligatorio es considerablemente más caro. Con el nuevo ajuste del 28%, el trámite para autos particulares pasó a costar $96.968,19, mientras que las motos deberán abonar $36.459,72.

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La medida fue impulsada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que justificó la suba en el incremento de los costos operativos del servicio. Se trata del segundo aumento en lo que va del año, lo que lleva el acumulado de 2026 a un 53%.

En comparación, los valores quedaron prácticamente alineados con los de la provincia de Buenos Aires, donde los vehículos livianos pagan cifras similares y los de mayor porte superan ampliamente ese monto.

Cómo impacta y quiénes deben hacer la VTV La Verificación Técnica Vehicular es obligatoria para todos los autos radicados en CABA a partir de los 4 años de antigüedad o al alcanzar los 64.000 kilómetros. En determinados casos, el control puede tener vigencia de dos años, aunque luego pasa a ser anual.

VTV.jpg La Verificación Técnica Vehicular es obligatoria para todos los autos radicados en CABA a partir de los 4 años de antigüedad o al alcanzar los 64.000 kilómetros. TV Pública

Además, existen excepciones: jubilados con ingresos limitados, personas con discapacidad y ciertos vehículos oficiales pueden acceder a la VTV sin costo. El nuevo aumento vuelve a poner en discusión el impacto del mantenimiento automotor en el bolsillo de los conductores, en un contexto donde los costos vinculados al uso del vehículo continúan en alza.