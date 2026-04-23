VTV en abril 2026: cuánto cuesta hacer la verificación y qué cambia para los usuarios

El trámite mantiene nuevos valores y el costo para autos ya ronda los $100.000 en ciertas zonas.

El trámite es obligatorio y no tenerlo vigente implica multas y restricciones para circular.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) mantiene un nuevo esquema de precios que impacta directamente en el bolsillo de los conductores. Con valores actualizados desde comienzos de año, realizar este trámite obligatorio ya cuesta cerca de $100.000 para autos particulares en la provincia de Buenos Aires.

El control, que certifica el estado mecánico y de seguridad del vehículo, es obligatorio para circular y su incumplimiento puede derivar en multas, retención del vehículo o problemas con el seguro en caso de accidente. Conocer cuánto cuesta y cómo funciona el sistema es clave para evitar inconvenientes.

Los valores actuales de la VTV varían según la jurisdicción y el tipo de vehículo. En la Provincia de Buenos Aires , los precios vigentes son los siguientes:

En la Ciudad de Buenos Aires , los valores son algo más bajos, aunque también registraron aumentos en los últimos meses.

Esta diferencia entre jurisdicciones es una constante y responde a distintos esquemas de costos y regulación.

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El incremento en las tarifas de la VTV responde a un ajuste automático vinculado a los costos operativos del sistema. En la provincia de Buenos Aires, el valor del trámite está atado a un porcentaje del salario de los trabajadores del sector, lo que genera actualizaciones periódicas.

En enero de 2026, por ejemplo, se aplicó un aumento cercano al 21,8%, lo que llevó el costo del trámite a niveles actuales. Este mecanismo busca mantener el funcionamiento de las plantas verificadoras y cubrir gastos como salarios, mantenimiento de equipos e infraestructura. Para los usuarios, el impacto es directo: cada actualización implica un gasto mayor para cumplir con una obligación legal.

Aunque el trámite es obligatorio, existen grupos que pueden acceder a la exención del pago. El beneficio alcanza a personas con discapacidad que utilicen el vehículo para su traslado, jubilados o pensionados con ingresos bajos y vehículos de uso oficial, como ambulancias o unidades municipales. Estas exenciones buscan aliviar el impacto económico del trámite en sectores más vulnerables.

Quiénes deben hacer la VTV y cuándo

La VTV es obligatoria para todos los vehículos que superen cierta antigüedad o kilometraje.

en Provincia de Buenos Aires , deben realizarla los autos con más de dos años de antigüedad o que hayan superado los 60.000 kilómetros.

en la Ciudad de Buenos Aires, el requisito aplica para vehículos con más de cuatro años o más de 64.000 kilómetros

El vencimiento se organiza según el número final de la patente, lo que permite distribuir la demanda a lo largo del año y evitar saturación en las plantas. Cumplir con el calendario es fundamental para evitar multas, ya que circular con la VTV vencida se considera una falta grave.

Durante la inspección, se evalúan distintos aspectos del vehículo para garantizar que esté en condiciones seguras para circular. Entre los puntos principales se encuentran el sistema de frenos, la dirección, la suspensión, los neumáticos, las luces y el nivel de emisiones contaminantes.

El resultado puede ser “apto”, “condicional” o “rechazado”. En los dos últimos casos, el conductor debe realizar reparaciones y volver a verificar el vehículo dentro de un plazo determinado.

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Un trámite que impacta en el bolsillo

La VTV es un requisito clave para la seguridad vial, pero también representa un gasto significativo dentro del mantenimiento del vehículo. En un contexto económico cada vez más ajustado, el aumento de tarifas en 2026 vuelve a poner el foco en el costo de circular legalmente.

A pesar de esto, el control sigue siendo fundamental para prevenir fallas mecánicas y reducir riesgos en la vía pública. Cumplir con la verificación no solo evita sanciones, sino que también garantiza que el vehículo esté en condiciones adecuadas para circular.