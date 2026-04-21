El trámite de la Verificación Técnica Vehicular forma parte de los controles obligatorios para circular. La revisión garantiza condiciones mecánicas adecuadas en los vehículos, con el objetivo de reducir riesgos en calles y rutas. El procedimiento se realiza en plantas habilitadas que evalúan distintos componentes.
VTV al 50% de descuento: ¿para quiénes es posible?
Conocé los parámetros que establecen las jurisdicciones para facilitar el acceso a este trámite obligatorio.
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Cuándo deben hacer la VTV los autos 0 km
El Gobierno nacional introdujo cambios recientes en el sistema. El Decreto 139/2026 modificó plazos y aspectos operativos de la VTV, cambios que impactan en la forma en que los conductores cumplen con la obligación. La normativa redefine criterios vinculados a la verificación.
El esquema vigente incluye beneficios para determinados grupos. Algunos conductores pueden acceder a un descuento del 50% en el costo del trámite, siempre que cumplan requisitos específicos. La medida apunta a reducir el impacto económico en sectores definidos.
Quiénes pueden pagar la VTV con descuento
La normativa en la provincia de Buenos Aires establece categorías alcanzadas por la reducción. El descuento se aplica a tres grupos principales de usuarios y limita el acceso al arancel reducido. Cada segmento responde a una situación particular:
Vehículos con mayor antigüedad
Los autos con 20 años o más desde su fabricación acceden automáticamente al beneficio, siempre que estén radicados en territorio bonaerense. La condición incluye la correcta registración en el padrón correspondiente. El criterio contempla el costo de mantenimiento de unidades antiguas. El beneficio busca evitar que el valor de la VTV impida cumplir con la revisión. La medida reconoce las dificultades económicas asociadas a este tipo de vehículos.
Vehículos para transporte de pasajeros
Los trabajadores que dependen del vehículo para su actividad acceden al descuento, lo que reduce gastos operativos. El alcance incluye distintas modalidades de servicio.
Dentro de este grupo se encuentran:
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taxistas
remiseros con habilitación municipal
transportistas escolares
El objetivo del beneficio apunta a sostener servicios esenciales. La reducción del arancel impacta en actividades vinculadas a la movilidad diaria, permitiendo bajar los costos en tareas laborales.
Jubilados y pensionados
El descuento aplica a quienes perciben ingresos inferiores a dos haberes mínimos, lo que contempla situaciones de ingresos fijos. La medida busca facilitar el cumplimiento del trámite. En este caso se pide documentación específica. Las plantas de verificación solicitan comprobantes que respalden cada condición para validar el otorgamiento del descuento. La presentación se realiza al momento de la revisión.
Entre los documentos exigidos se incluyen:
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DNI del titular
cedula verde o azul
comprobantes de haberes previsionales
licencias o habilitaciones de transporte
constancias sobre la antigüedad del vehículo
Quienes pueden acceder a la VTV gratuita
El sistema contempla también situaciones sin costo. Algunos conductores pueden realizar la VTV sin pagar el arancel, un esquema que depende de condiciones específicas definidas por la normativa.
En CABA
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jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos iguales al haber mínimo, siempre que el vehículo no tribute impuesto de radicación
personas con discapacidad, sin importar si el auto está adaptado.
si el beneficiario posee más de un vehículo, la exención solo aplica a uno de ellos
En PBA
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vehículos de bomberos.
jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes mínimos.
titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
autos destinados a servicios municipales
Por qué es importante hacer la VTV
La verificación técnica cumple una función clave en la seguridad vial. El control revisa frenos, dirección, suspensión, luces y neumáticos y así detecta fallas antes de que estas generen problemas reduciendo la probabilidad de accidentes. El sistema también contribuye a ordenar el tránsito. Los vehículos en condiciones adecuadas mejoran la circulación general,
El cumplimiento de la VTV evita sanciones. La falta de verificación puede derivar en multas o restricciones para circular dado que el trámite es de carácter obligatorio. Los conductores deben respetar los plazos establecidos.
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