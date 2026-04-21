VTV al 50% de descuento: ¿para quiénes es posible?

Conocé los parámetros que establecen las jurisdicciones para facilitar el acceso a este trámite obligatorio.

El sistema mantiene la obligatoriedad del control y suma herramientas para facilitar el acceso al trámite.

El trámite de la Verificación Técnica Vehicular forma parte de los controles obligatorios para circular. La revisión garantiza condiciones mecánicas adecuadas en los vehículos, con el objetivo de reducir riesgos en calles y rutas. El procedimiento se realiza en plantas habilitadas que evalúan distintos componentes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Gobierno nacional introdujo cambios recientes en el sistema. El Decreto 139/2026 modificó plazos y aspectos operativos de la VTV , cambios que impactan en la forma en que los conductores cumplen con la obligación. La normativa redefine criterios vinculados a la verificación.

El esquema vigente incluye beneficios para determinados grupos. Algunos conductores pueden acceder a un descuento del 50% en el costo del trámite , siempre que cumplan requisitos específicos. La medida apunta a reducir el impacto económico en sectores definidos.

La normativa en la provincia de Buenos Aires establece categorías alcanzadas por la reducción. El descuento se aplica a tres grupos principales de usuarios y limita el acceso al arancel reducido. Cada segmento responde a una situación particular:

Los autos con 20 años o más desde su fabricación acceden automáticamente al beneficio , siempre que estén radicados en territorio bonaerense. La condición incluye la correcta registración en el padrón correspondiente. El criterio contempla el costo de mantenimiento de unidades antiguas. El beneficio busca evitar que el valor de la VTV impida cumplir con la revisión. La medida reconoce las dificultades económicas asociadas a este tipo de vehículos.

Vehículos para transporte de pasajeros

Los trabajadores que dependen del vehículo para su actividad acceden al descuento, lo que reduce gastos operativos. El alcance incluye distintas modalidades de servicio.

Dentro de este grupo se encuentran:

taxistas

remiseros con habilitación municipal

transportistas escolares

El objetivo del beneficio apunta a sostener servicios esenciales. La reducción del arancel impacta en actividades vinculadas a la movilidad diaria, permitiendo bajar los costos en tareas laborales.

Jubilados y pensionados

El descuento aplica a quienes perciben ingresos inferiores a dos haberes mínimos, lo que contempla situaciones de ingresos fijos. La medida busca facilitar el cumplimiento del trámite. En este caso se pide documentación específica. Las plantas de verificación solicitan comprobantes que respalden cada condición para validar el otorgamiento del descuento. La presentación se realiza al momento de la revisión.

Entre los documentos exigidos se incluyen:

DNI del titular

cedula verde o azul

comprobantes de haberes previsionales

licencias o habilitaciones de transporte

constancias sobre la antigüedad del vehículo

VTV provincia de Buenos Aires

Quienes pueden acceder a la VTV gratuita

El sistema contempla también situaciones sin costo. Algunos conductores pueden realizar la VTV sin pagar el arancel, un esquema que depende de condiciones específicas definidas por la normativa.

En CABA

jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos iguales al haber mínimo , siempre que el vehículo no tribute impuesto de radicación

personas con discapacidad, sin importar si el auto está adaptado.

si el beneficiario posee más de un vehículo, la exención solo aplica a uno de ellos

En PBA

vehículos de bomberos.

jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes mínimos.

titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

autos destinados a servicios municipales

como-se-reglamentara-la-nueva-vtv-el-ultimo-anuncio-del-gobierno.webp

Por qué es importante hacer la VTV

La verificación técnica cumple una función clave en la seguridad vial. El control revisa frenos, dirección, suspensión, luces y neumáticos y así detecta fallas antes de que estas generen problemas reduciendo la probabilidad de accidentes. El sistema también contribuye a ordenar el tránsito. Los vehículos en condiciones adecuadas mejoran la circulación general,

El cumplimiento de la VTV evita sanciones. La falta de verificación puede derivar en multas o restricciones para circular dado que el trámite es de carácter obligatorio. Los conductores deben respetar los plazos establecidos.