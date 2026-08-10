Los autos 0km que se consiguen por menos de $33.000.000: modelos y precios + Agregar ámbito en









Nuevas alternativas electrificadas de origen asiático y modelos tradicionales integran el ranking de los vehículos salidos de fábrica con los valores de lista más ajustados en agosto.

El mercado automotor continúa en movimiento Depositphotos

El panorama del segmento de entrada en el mercado automotor local registró modificaciones significativas en los valores de sus versiones más accesibles.

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Tras una serie de reajustes en las cotizaciones a finales de julio, la franja de los vehículos 0km con mejor precio de entrada demanda hoy una inversión inicial a partir de los $24.843.000, suma correspondiente al valor de lista del modelo eléctrico chino JMEV Easy 3 (cotizado en US$16.900 al tipo de cambio oficial de referencia del Banco Nación de $1470). Este movimiento desplazó a los exponentes convencionales a nafta de la cima de la nómina.

Esta reconfiguración de precios se enmarca en un contexto de retracción de las matriculaciones. De acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en julio se patentaron 43.758 unidades, lo que representa un descenso del 7,7% en la comparación intermensual con junio y un 30,3% por debajo del registro de julio de 2025. El volumen acumulado en los primeros siete meses alcanzó los 339.359 vehículos, reflejando una contracción del 12,8% interanual.

El JMEV Easy 3 es el auto más económico. Mapeo de precios: del primer puesto al cierre de la lista La presencia de propuestas importadas cuyo precio de lista se publica en dólares modificó la estructura habitual del ranking, compartiendo espacio con unidades expresadas en moneda local. Considerando únicamente las versiones de entrada de gama —sin contemplar bonificaciones ni promociones financieras puntuales—, la lista de las diez opciones por debajo de los $33 millones se compone de la siguiente forma:

JMEV Easy 3: u$s16.900 (equivalente a $24.843.000) Renault Kwid: $27.740.000 Hyundai HB20: $27.900.000 Volkswagen Polo Robust: $29.481.100 Fiat Mobi: $30.210.000 JAC S2 MT Intelligent: u$s20.900 (equivalente a $30.723.000) MG3 ICE: u$s20.900 (equivalente a $30.723.000) Kaiyi X3: u$s22.000 (equivalente a $32.340.000) Chevrolet Onix: $32.457.900 Suzuki Swift Hybrid: u$s22.400 (equivalente a $32.928.000) Por fuera de este grupo quedaron, por diferencias estrechas, varios de los exponentes habitualmente más vendidos. La brecha la encabeza el Fiat Argo con una cotización de $33.040.000 (apenas $112.000 por encima del décimo lugar). Más atrás se ubican el Peugeot 208 en $33.870.000, el Fiat Cronos a $34.010.000 y el Citroën C3 con una lista de $34.620.000.