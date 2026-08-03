BMW lanza el Serie 1 BlackEdition: la nueva versión de acceso con más equipamiento y precio competitivo + Agregar ámbito en









La marca alemana presentó una nueva variante del modelo basada en el 118, que combina un completo nivel de equipamiento, detalles exclusivos en color negro y un valor de u$s45.900, convirtiéndose en una de las alternativas más atractivas de la gama.

BMW presentó el flamante Serie 1 BlackEdition

El BMW Serie 1, uno de los modelos más elegidos por los clientes de la marca en Argentina, suma una nueva alternativa a su oferta local con la llegada del BMW 118 BlackEdition. Esta versión fue desarrollada sobre la base del BMW 118 y busca ofrecer una destacada relación entre equipamiento, prestaciones y precio dentro del segmento de los hatchbacks premium.

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Impulsado por el conocido motor BMW TwinPower Turbo de 1.5 litros y tres cilindros, entrega 156 CV de potencia y 230 Nm de torque, asociado a una transmisión automática Steptronic de doble embrague y siete velocidades, configuración que prioriza la eficiencia sin resignar prestaciones.

Equipamiento completo y enfoque premium Entre los principales elementos de serie se destacan el techo panorámico de cristal con apertura eléctrica, faros LED adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, el sistema BMW Curved Display con instrumental y pantalla central digital, además del Parking Assistant, que incorpora asistente de estacionamiento, ayuda para maniobras en reversa y cámara trasera con visión panorámica.

El equipamiento también incluye climatizador automático bizona, salidas de aire para las plazas traseras, acceso confort con apertura por proximidad, espejos exteriores con plegado eléctrico, cargador inalámbrico para smartphones y el paquete BMW ConnectedDrive, que ofrece servicios conectados como llamadas de emergencia y control remoto de distintas funciones del vehículo mediante una aplicación móvil.

Entre los principales elementos de serie se destacan el techo panorámico de cristal con apertura eléctrica, faros LED adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas. Con un precio sugerido de u$s45.900, el BMW 118 BlackEdition se posiciona como la nueva puerta de entrada a la gama de la marca en Argentina. Se comercializa exclusivamente con terminaciones oscuras y color Solid Black, cuenta con una garantía de tres años o 200.000 kilómetros y ya está disponible en toda la red oficial de concesionarios.

Precios de la gama BMW Serie 1 en Argentina: BMW 118 BlackEdition: u$s45.900 .

. BMW 118 Sportline: u$s55.900 .

. BMW M135 xDrive: u$s71.900. Garantía: 3 años o 200.000 kilómetros.