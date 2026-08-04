Los autos 0km más baratos de agosto 2026: el ranking con nuevos protagonistas + Agregar ámbito en









Los modelos de entrada de gama pierden peso en los patentamientos, pero siguen marcando el piso del mercado. Un eléctrico se convierte en el más accesible y reaparece Volkswagen en el listado.

Los vehículos más económicos del país en agosto Depositphotos

El mercado automotor argentino atraviesa una transformación en la que los autos más económicos ya no lideran las ventas como ocurría años atrás. Sin embargo, siguen siendo un termómetro clave para entender el acceso al 0km.

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En agosto de 2026, el ranking de los modelos más baratos muestra cambios relevantes, tanto en el liderazgo como en la composición de la oferta.

Cambios en la cima de los autos más baratos y regreso de una marca La principal novedad del mes es el cambio en el primer puesto. El JMEV Easy 3, un modelo eléctrico de origen chino, se posiciona como el vehículo más barato del mercado tras una baja en su precio. Este ajuste, sumado a beneficios adicionales como la entrega de un cargador domiciliario, le permitió superar al histórico líder del segmento.

Por detrás aparece el Renault Kwid, que durante mucho tiempo encabezó este ranking, seguido por otras opciones que combinan motorizaciones tradicionales y propuestas más equipadas.

Otro dato destacado es el regreso de Volkswagen a este listado. La marca vuelve a competir en el segmento de entrada con el Polo Robust, una variante que se ubica como alternativa de acceso dentro de su gama.

Los 10 autos 0km más baratos de agosto 2026 JMEV Easy 3 – $24.758.500 Renault Kwid – $27.740.000 Hyundai HB20 – $27.900.000 VW Polo Robust – $29.481.100 Fiat Mobi – $30.210.000 Chevrolet Onix – $31.820.900 Jac S2 – $32.083.500 Fiat Fiorino – $32.210.000 Kaiyi X3 – $32.230.000 Fiat Argo – $33.040.000 El JMEV Easy 3, un modelo eléctrico de origen chino, se posiciona como el vehículo más barato del mercado tras una baja en su precio. Un segmento que pierde protagonismo Aunque este tipo de vehículos continúa siendo clave para quienes buscan su primer auto o una opción económica, su peso en el total de patentamientos viene disminuyendo. A diferencia de años anteriores —cuando modelos accesibles dominaban ampliamente el mercado— hoy la demanda se orienta hacia segmentos superiores, impulsada por financiación, promociones y cambios en la oferta disponible.