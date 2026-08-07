Ford bautiza su nueva pick up eléctrica y confirma un precio competitivo + Agregar ámbito en









La marca del óvalo presentó en Estados Unidos la futura Fathom, una camioneta mediana que llegará en 2027. Valores y detalles del flamante modelo.

La nueva pick up de Ford ya tiene nombre

Ford dio un paso clave en su estrategia de electrificación al revelar el nombre y posicionamiento de su próxima pick up mediana cero emisiones. Se llamará Fathom y estará basada en la nueva plataforma global de vehículos eléctricos de la marca, con llegada prevista al mercado estadounidense a comienzos de 2027.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según explicó Kay Hart, responsable de la división eléctrica de la compañía, el desarrollo del modelo partió de un enfoque distinto al tradicional: entender en profundidad al usuario. “Más que las especificaciones técnicas, buscamos reflejar una mentalidad, una forma de uso”, señaló.

El dato más llamativo es su posicionamiento: la nueva pick up tendrá un precio inicial de u$s28.350 en su versión con batería de autonomía estándar, lo que la ubica como una de las opciones más accesibles dentro del universo eléctrico en ese segmento.

Tecnología, diseño y una identidad propia La Ford Fathom combinará una propuesta práctica con una carga tecnológica destacada. Entre sus características se incluyen una pantalla de gran tamaño y alta resolución, sistema de energía bidireccional, llave digital y soluciones de carga tanto en la caja como en el espacio delantero.

En el interior, la cabina estará pensada para cinco ocupantes, con un enfoque versátil que permita adaptarse tanto al uso diario como a viajes. A esto se suma un paquete tecnológico completo con BlueCruise —el sistema de conducción asistida de Ford— integrado con mapas digitales, además de compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

La Ford Fathom combinará una propuesta práctica con una carga tecnológica destacada. Entre sus características se incluyen una pantalla de gran tamaño y alta resolución, sistema de energía bidireccional, llave digital y soluciones de carga tanto en la caja como en el espacio delantero. Más allá del equipamiento, uno de los ejes del proyecto fue construir una identidad distinta. El nombre “Fathom” no fue elegido al azar: remite a la idea de profundidad y comprensión, conceptos que la marca buscó trasladar al producto. En esa línea, desde Ford explicaron que el proceso de selección llevó varios meses y partió de una larga lista de opciones. El objetivo era encontrar un nombre que transmitiera más que prestaciones: una conexión emocional con el usuario. La elección final se impuso tras distintos filtros internos y evaluaciones con potenciales clientes, donde destacó por su capacidad de comunicar que el vehículo ofrece más de lo que se percibe a simple vista. Con este lanzamiento, Ford busca ampliar su presencia en el segmento de pick ups eléctricas con una propuesta que combina precio competitivo, tecnología y una identidad propia, en un mercado que se prepara para una nueva etapa de crecimiento en los próximos años.