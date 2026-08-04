Cayeron las ventas de autos usados en julio: cuáles fueron los modelos más transferidos + Agregar ámbito en









El inicio del segundo semestre mostró un freno en el mercado de segunda mano, con una baja interanual de dos dígitos. Factores estacionales y precios desalineados explican el retroceso.

El mercado de autos usados cayó en julio

El mercado de autos usados en Argentina arrancó la segunda mitad del año con señales de enfriamiento. Durante julio de 2026 se transfirieron 156.810 vehículos, lo que representó una caída del 12,57% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 179.363 operaciones.

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En la comparación mensual, en cambio, se observó una leve mejora: frente a junio, cuando se habían comercializado 155.492 unidades, el crecimiento fue del 0,85%.

En el balance acumulado, el panorama también muestra una leve contracción. Entre enero y julio se vendieron 1.048.438 vehículos usados, un 4,49% menos que en el mismo período del año pasado.

Factores que explican la caída del mercado de usados Desde el sector atribuyen este comportamiento a una combinación de factores. Por un lado, la estacionalidad de las vacaciones de invierno y eventos masivos reducen la actividad. Pero también hay cuestiones estructurales.

Uno de los puntos clave es la dificultad de los vendedores particulares para ajustar los precios a la nueva realidad del mercado. A esto se suma una mayor competencia de los 0km, con ofertas comerciales agresivas que presionan sobre los valores de los usados.

Desde el sector atribuyen este comportamiento a una combinación de factores. Por un lado, la estacionalidad de las vacaciones de invierno y eventos masivos reducen la actividad. Pero también hay cuestiones estructurales. Foto: Infobae Otro elemento relevante es el financiamiento: las tasas actuales no resultan atractivas para los compradores, lo que limita aún más las operaciones. Los 10 autos usados más vendidos de julio 2026 Volkswagen Gol y Trend – 8.276 Toyota Hilux – 5.485 Chevrolet Corsa y Classic – 4.174 Volkswagen Amarok – 3.768 Ford Ranger – 3.722 Peugeot 208 – 3.192 Ford EcoSport – 2.955 Toyota Corolla – 2.880 Ford Ka – 2.774 Fiat Palio – 2.687 Qué busca hoy el comprador En este contexto, hay un tipo de vehículo que sigue mostrando mayor resistencia a la baja: los modelos con motores 1.6 o 2.0, de segmentos medios o económicos, con trayectoria comprobada, buena disponibilidad de repuestos y confiabilidad. A la hora de decidir, el perfil del comprador también marca diferencias. Mientras algunos priorizan factores emocionales, otros evalúan variables más racionales como consumo, costos de mantenimiento, seguro y reventa.