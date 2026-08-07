Leapmotor salió a la ruta: primera experiencia con sus SUV electrificados en la Argentina

A pocos días de su lanzamiento oficial en el país, la firma del Grupo Stellantis mostró en acción a los B10 y C10 en un recorrido entre Buenos Aires y San Pedro. Tecnología REEV, bajo consumo y enfoque en confort, entre las claves de su propuesta.

La llegada de nuevas automotrices al mercado argentino empieza a mostrar señales concretas en la calle. A pocos días de su lanzamiento oficial en el país , Leapmotor —la marca de origen del Grupo Stellantis — realizó su primera experiencia dinámica local con un grupo de periodistas especializados, entre ellos Ámbito , en un recorrido que unió la ciudad de Buenos Aires con San Pedro.

El desembarco no es menor: en su primera etapa, la marca proyecta una red inicial de 12 puntos de venta , apoyados en 11 grupos concesionarios , y 20 centros de posventa distribuidos en zonas clave del país. La estrategia apunta a consolidarse rápidamente con una propuesta electrificada accesible y con respaldo industrial global.

Durante el recorrido, los dos SUV dejaron una primera impresión clara: la experiencia de manejo está pensada para priorizar el confort y la eficiencia . Tanto en ciudad como en ruta, el andar se percibe suave y progresivo , con una entrega de potencia lineal que elimina vibraciones y ruidos típicos de los motores convencionales.

La posición de manejo elevada , combinada con una buena visibilidad y una dirección liviana, facilita la conducción urbana, mientras que en ruta los modelos muestran estabilidad y aplomo , incluso a velocidades sostenidas. A eso se suma un trabajo destacado en insonorización: el habitáculo mantiene un nivel de refinamiento acústico que refuerza la sensación de calidad.

Ambos modelos comparten una propuesta sólida en seguridad y confort: ADAS avanzadas, siete airbags de serie, techo panorámico y un interior de líneas simples que refuerza su identidad tecnológica.

Otro punto fuerte es el espacio interior. Ambos modelos ofrecen habitáculos amplios , con buen espacio tanto en plazas delanteras como traseras, incluso en el B10 , que es el más compacto. El diseño minimalista del interior, junto con materiales bien logrados, aporta una percepción moderna y tecnológica.

El B10, un SUV del segmento C, ofrece 215 CV y 240 Nm de torque, con una batería de 18,8 kWh. Puede recorrer hasta 95 km en modo 100% eléctrico, pero gracias al sistema REEV alcanza una autonomía extendida de 900 km.

Pero el diferencial clave aparece en el consumo: la eficiencia energética es uno de los grandes argumentos de Leapmotor. Esto se explica por la utilización de la tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle), un sistema en el que las ruedas son impulsadas por un motor eléctrico, mientras que un motor naftero actúa únicamente como generador de energía para recargar la batería.

Esto permite combinar lo mejor de ambos mundos: conducción eléctrica con gran autonomía total, eliminando la ansiedad por recarga.

Dos SUV, dos propuestas con la misma lógica tecnológica

Los protagonistas de esta primera etapa son dos modelos con enfoques complementarios: el B10, un SUV del segmento C, ofrece 215 CV y 240 Nm de torque, con una batería de 18,8 kWh. Puede recorrer hasta 95 km en modo 100% eléctrico, pero gracias al sistema REEV alcanza una autonomía extendida de 900 km.

Por encima se ubica el C10, un SUV del segmento D, con mayor tamaño (4,73 metros de largo) y un enfoque más familiar. Mantiene la potencia, pero eleva el torque a 320 Nm y suma una batería de 28,4 kWh, lo que le permite una autonomía eléctrica de 150 km y una autonomía total de hasta 1.000 km.

El C10 es un SUV del segmento D, con mayor tamaño (4,73 metros de largo) y un enfoque más familiar. Mantiene la potencia, pero eleva el torque a 320 Nm y suma una batería de 28,4 kWh, lo que le permite una autonomía eléctrica de 150 km y una autonomía total de hasta 1.000 km.

Ambos modelos comparten una propuesta sólida en seguridad y confort: ADAS avanzadas, siete airbags de serie, techo panorámico y un interior de líneas simples que refuerza su identidad tecnológica. En cuanto a precios, llegan con valores competitivos para el segmento: u$s31.990 para el B10 y u$s35.500 para el C10.

Además, la marca prevé acompañar su lanzamiento con planes de ahorro, una herramienta clave para ampliar el acceso en el mercado local. En el caso del B10, la propuesta contempla un esquema de 84 cuotas bajo modalidad 80/20, con una cuota inicial de $383.471. Incluye además un sistema de adjudicación pactada en las cuotas 4, 6, 9 y 12, siempre que el suscriptor integre el 20% del valor del vehículo mediante una alícuota extraordinaria.

El plan también incorpora diferimientos comerciales para aliviar el desembolso inicial: las cuotas tienen una reducción del 20% entre las cuotas 1 y 12 y del 10% entre las cuotas 13 y 18, montos que luego se recuperan entre las cuotas 25 y 72.

Con esta primera experiencia en ruta, Leapmotor empieza a mostrar cómo busca posicionarse: tecnología electrificada, autonomía sin compromisos y una propuesta de valor pensada para el uso real en Argentina.