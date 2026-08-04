Ford lanzó la Territory Platinum, la variante más equipada de su SUV líder

La marca suma una opción más sofisticada a su modelo mediano, que ya es el más vendido del segmento en la Argentina. Mantiene su mecánica y eleva el nivel de diseño, confort y tecnología.

La nueva Territory ya está en la Argentina

Ford amplía su oferta en el segmento de SUVs con la presentación de la nueva Territory Platinum , la versión más completa de la gama que llega para reforzar el posicionamiento de uno de los modelos más exitosos de la marca en el país.

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En pocos años, la Territory pasó de ser una apuesta a convertirse en el SUV mediano más vendido de la Argentina , con un crecimiento sostenido tanto en volumen como en participación de mercado.

La versión Platinum toma como base la Titanium y suma una serie de mejoras orientadas a ofrecer una experiencia más premium, sin modificar su conjunto mecánico.

Entre los cambios más visibles se destacan el diseño exterior bitono , con techo y detalles en negro, una nueva parrilla frontal con firma luminosa LED y llantas exclusivas de 19 pulgadas .

En el interior, la propuesta apunta a un mayor nivel de refinamiento con un tapizado en cuero claro con terminaciones diamantadas , detalles exclusivos de la versión y un sistema de audio premium con subwoofer.

Entre los cambios más visibles se destacan el diseño exterior bitono, con techo y detalles en negro, una nueva parrilla frontal con firma luminosa LED y llantas exclusivas de 19 pulgadas.

Equipamiento completo y conectividad

La Territory Platinum mantiene el equipamiento destacado de la gama, con elementos como:

Techo panorámico

Asientos calefaccionados y ventilados

Tablero digital de 12 pulgadas

Pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con sistema SYNC

A esto se suma el paquete Ford Co-Pilot360, con asistencias a la conducción como frenado autónomo, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y cámara 360°.

En el interior, la propuesta apunta a un mayor nivel de refinamiento con un tapizado en cuero claro con terminaciones diamantadas, detalles exclusivos de la versión y un sistema de audio premium con subwoofer.

También incorpora conectividad avanzada mediante la app de la marca, que permite control remoto del vehículo, monitoreo en tiempo real y actualizaciones OTA.

Motor y configuración

En el apartado mecánico no hay cambios: mantiene el motor 1.8 EcoBoost turbo de 185 CV y 320 Nm, asociado a una caja automática de doble embrague de 7 marchas y tracción delantera.

Se trata de una combinación ya probada en el mercado local, con miles de usuarios desde su lanzamiento.

Precio, versiones y posicionamiento

La nueva versión se ofrece con un precio de $60.850.000, disponible en colores Blanco Oxford y el nuevo Azul Oceánico.

Con este lanzamiento, la gama queda conformada por:

SEL (entrada de gama)

Trend HEV (híbrida)

Titanium

Platinum (tope de gama)

Un modelo clave para Ford en la Argentina

Los números explican su protagonismo: en 2026 ya supera las 12.000 unidades patentadas y mantiene un promedio mensual superior a las 1.700 unidades, con una participación destacada dentro del segmento.

Los números explican su protagonismo: en 2026 ya supera las 12.000 unidades patentadas y mantiene un promedio mensual superior a las 1.700 unidades, con una participación destacada dentro del segmento.

Además, la Territory cumple un rol estratégico: siete de cada diez compradores llegan por primera vez a la marca a través de este modelo, consolidándolo no solo como un éxito comercial, sino también como una puerta de entrada al universo Ford.