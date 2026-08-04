Automotriz japonesa suma un nuevo híbrido: así es el modelo que ya se vende en la Argentina + Agregar ámbito en









La marca amplía su oferta con un SUV compacto con tecnología mild hybrid, dos niveles de equipamiento y precios desde u$s27.990.

El nuevo Suzuki Across ya está disponible en el país

Suzuki refuerza su presencia en el mercado argentino con la llegada del Across Hybrid, una nuevo SUV que ya se encuentra disponible a la venta y que se posiciona como una de las apuestas electrificadas de la marca en el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de un modelo del Segmento B, que llega para ocupar el lugar de la Gran Vitara dentro del portfolio local, ubicándose por encima del Jimny en términos de tamaño y enfoque. Importado desde India y comercializado por el Grupo Inchcape, este lanzamiento busca captar a quienes priorizan eficiencia y equipamiento.

Mecánica electrificada y posicionamiento en el mercado El Across incorpora un sistema mild hybrid, una solución que combina eficiencia con simplicidad mecánica. Está equipado con un motor naftero 1.5 litros atmosférico que entrega 101 CV y 137 Nm de torque, asistido por un sistema eléctrico de 12V que suma 2,35 CV y 55 Nm adicionales.

La transmisión es automática de seis velocidades, asociada exclusivamente a tracción delantera, una configuración orientada a un uso urbano y cotidiano.

Se trata de un modelo del Segmento B, que llega para ocupar el lugar de la Gran Vitara dentro del portfolio local, ubicándose por encima del Jimny en términos de tamaño y enfoque. Equipamiento y versiones El modelo se ofrece en dos configuraciones:

GL

GLX Ambas versiones incluyen un nivel de equipamiento acorde al segmento, con foco en confort, conectividad y seguridad, aunque los detalles completos se especifican en la ficha técnica oficial. Entre los aspectos destacados, el Across se beneficia de un contexto impositivo favorable: ingresa al país con arancel 0%, dentro del cupo para vehículos electrificados, lo que mejora su posicionamiento en precio. Precios y garantía Across Hybrid GL: u$s 27.990

u$s 27.990 Across Hybrid GLX: u$s29.990 La garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros, y el modelo se encuentra alcanzado por beneficios impositivos para vehículos electrificados.