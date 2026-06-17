Los 10 autos eléctricos usados más transferidos del país + Agregar ámbito en









Las alternativas con tecnologías híbridas continúan ganando terreno en el mercado de segunda mano. El ranking de transferencias muestra una amplia ventaja de los dos modelos que lideran las preferencias de los compradores.

Los autos usados eléctricos mantienen un ritmo sostenido en el parque automotor

Los datos correspondientes al mercado de autos eléctricos usados muestran una clara concentración de las operaciones en los primeros lugares del listado.

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El líder alcanzó 256 unidades transferidas, seguido por otro modelo con 193 operaciones, mientras que el tercer puesto registró una distancia considerable respecto de los dos principales referentes del segmento.

Los diez autos eléctricos usados más vendidos Corolla Cross HEV: 256 unidades. Corolla HEV: 193 unidades. RAV4 HEV: 29 unidades. Kuga HEV: 20 unidades. BJ30 HEV: 19 unidades. Tiggo 7 MHEV: 19 unidades. Maverick HEV: 19 unidades. Arkana MHEV: 15 unidades. F-150 HEV: 12 unidades. 600 MHEV: 11 unidades. Predominio de las tecnologías híbridas El ranking refleja el fuerte protagonismo de las versiones HEV (Hybrid Electric Vehicle), que combinan un motor de combustión con asistencia eléctrica para optimizar el consumo de combustible. También aparecen modelos MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle), una tecnología de hibridación ligera que aporta eficiencia energética sin requerir recarga externa.

toyota-corolla-cross-xrx-hybrid-2025 El Corolla Cross híbrido se mantiene como líder.

La diferencia entre los dos primeros puestos y el resto de los modelos evidencia que la demanda continúa concentrándose en propuestas ya consolidadas dentro del mercado. Al mismo tiempo, la presencia de SUV, pick ups y crossover entre los diez más transferidos demuestra la diversidad de opciones que hoy ofrece el universo de los vehículos electrificados usados.

Con estos resultados, mayo ratificó el creciente interés de los consumidores por alternativas que combinan eficiencia, tecnología y menor impacto ambiental, una tendencia que continúa ganando espacio dentro del mercado automotor argentino.