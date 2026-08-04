El mercado argentino de autos electrificados volvió a mostrar movimiento en julio de 2026, con dinámicas distintas entre híbridos y eléctricos, pero con un mismo denominador común: el fuerte crecimiento interanual.
Autos híbridos y eléctricos: cómo cerró julio 2026 en ventas y quiénes lideran
El segmento de vehículos electrificados mantiene un crecimiento explosivo interanual, con fuerte protagonismo de marcas chinas y cambios en el mapa de liderazgo. Todos los números, marca por marca y modelo por modelo.
-
¿Cuánto tarda en cargar un auto eléctrico de Tesla? Los tiempos según cada tipo de cargador
-
Tesla rompe otro récord: ya fabricó 10 millones de autos eléctricos en todo el mundo
En el caso de los vehículos 100% eléctricos, se patentaron 611 unidades, lo que representó una baja del 30,7% frente a junio, aunque con un salto del 854,7% respecto de julio de 2025. En el acumulado anual, el segmento alcanza 4.490 unidades, con una suba del 880,4% interanual.
Por su parte, los híbridos totalizaron 6.265 unidades en julio, con una caída del 5,2% mensual, pero un crecimiento del 178,3% interanual. En lo que va del año, el volumen asciende a 44.643 patentamientos, un 289,2% más que en el mismo período de 2025.
El dato clave del mes
El avance de las automotrices chinas se consolida como el fenómeno central del mercado electrificado. Su crecimiento ya impacta directamente en las decisiones de las marcas tradicionales.
El cambio de escenario quedó en evidencia con el repliegue de Renault en eléctricos, que pasó a comercializar su gama E-Tech únicamente bajo pedido, dejando atrás la disponibilidad inmediata en concesionarios.
Híbridos: liderazgo firme con nuevos protagonistas
Top 10 marcas – julio 2026
- Toyota – 1.526
- Ford – 844
- BYD – 549
- BAIC – 503
- Chevrolet – 448
- Chery – 390
- Haval – 357
- MG – 260
- Mercedes-Benz – 241
- Changan – 166
En el acumulado, Toyota se mantiene como líder, aunque con presión creciente de nuevas marcas.
Top 10 modelos – julio 2026
- Ford Territory Hybrid – 836
- Toyota Yaris Cross Hybrid – 631
- Toyota Corolla Cross Hybrid – 565
- BAIC BJ30 – 492
- Chevrolet Captiva – 448
- Chery Tiggo 7 – 266
- BYD Song Pro – 248
- Toyota Corolla Hybrid – 203
- Haval H6 – 198
- Changan CS55 – 166
Eléctricos: dominio claro de BYD
Top 10 marcas – julio 2026
- BYD – 447
- Chevrolet – 44
- Arcfox – 30
- BAIC – 23
- JMEV – 21
- Geely – 13
- Volvo – 7
- Great Wall – 5
- DFSK – 4
- Dongfeng – 3
Top 10 modelos – julio 2026
- BYD Dolphin Mini – 331
- BYD Yuan Pro – 116
- Chevrolet Spark EUV – 44
- BAIC EU5 – 23
- JMEV Easy 3 – 21
- Geely EX5 – 13
- Arcfox T1 – 13
- Arcfox T5 – 11
- Volvo EX30 – 7
- Great Wall Ora 03 – 5
Los líderes del año
Híbridos – acumulado 2026 (marcas)
- Toyota – 9.964
- Ford – 6.055
- BYD – 5.929
Híbridos – acumulado 2026 (modelos)
- Ford Territory Hybrid – 5.739
- Toyota Corolla Cross Hybrid – 4.663
- BAIC BJ30 – 4.194
- Eléctricos – acumulado 2026 (marcas)
- BYD – 3.337
- Chevrolet – 266
- BAIC – 217
Eléctricos – acumulado 2026 (modelos)
- BYD Dolphin Mini – 2.513
- BYD Yuan Pro – 824
- Chevrolet Spark EUV – 264