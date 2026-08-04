Autos híbridos y eléctricos: cómo cerró julio 2026 en ventas y quiénes lideran + Agregar ámbito en









El segmento de vehículos electrificados mantiene un crecimiento explosivo interanual, con fuerte protagonismo de marcas chinas y cambios en el mapa de liderazgo. Todos los números, marca por marca y modelo por modelo.

Los autos eléctricos siguen avanzando a paso firme en el país Depositphotos

El mercado argentino de autos electrificados volvió a mostrar movimiento en julio de 2026, con dinámicas distintas entre híbridos y eléctricos, pero con un mismo denominador común: el fuerte crecimiento interanual.

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En el caso de los vehículos 100% eléctricos, se patentaron 611 unidades, lo que representó una baja del 30,7% frente a junio, aunque con un salto del 854,7% respecto de julio de 2025. En el acumulado anual, el segmento alcanza 4.490 unidades, con una suba del 880,4% interanual.

Por su parte, los híbridos totalizaron 6.265 unidades en julio, con una caída del 5,2% mensual, pero un crecimiento del 178,3% interanual. En lo que va del año, el volumen asciende a 44.643 patentamientos, un 289,2% más que en el mismo período de 2025.

El dato clave del mes El avance de las automotrices chinas se consolida como el fenómeno central del mercado electrificado. Su crecimiento ya impacta directamente en las decisiones de las marcas tradicionales.

El cambio de escenario quedó en evidencia con el repliegue de Renault en eléctricos, que pasó a comercializar su gama E-Tech únicamente bajo pedido, dejando atrás la disponibilidad inmediata en concesionarios.

La versión híbrida de la Territory continúa en lo más alto. Híbridos: liderazgo firme con nuevos protagonistas Top 10 marcas – julio 2026 Toyota – 1.526 Ford – 844 BYD – 549 BAIC – 503 Chevrolet – 448 Chery – 390 Haval – 357 MG – 260 Mercedes-Benz – 241 Changan – 166 En el acumulado, Toyota se mantiene como líder, aunque con presión creciente de nuevas marcas. Top 10 modelos – julio 2026 Ford Territory Hybrid – 836 Toyota Yaris Cross Hybrid – 631 Toyota Corolla Cross Hybrid – 565 BAIC BJ30 – 492 Chevrolet Captiva – 448 Chery Tiggo 7 – 266 BYD Song Pro – 248 Toyota Corolla Hybrid – 203 Haval H6 – 198 Changan CS55 – 166 Eléctricos: dominio claro de BYD Top 10 marcas – julio 2026 BYD – 447 Chevrolet – 44 Arcfox – 30 BAIC – 23 JMEV – 21 Geely – 13 Volvo – 7 Great Wall – 5 DFSK – 4 Dongfeng – 3 Top 10 modelos – julio 2026 BYD Dolphin Mini – 331 BYD Yuan Pro – 116 Chevrolet Spark EUV – 44 BAIC EU5 – 23 JMEV Easy 3 – 21 Geely EX5 – 13 Arcfox T1 – 13 Arcfox T5 – 11 Volvo EX30 – 7 Great Wall Ora 03 – 5 Los líderes del año Híbridos – acumulado 2026 (marcas) Toyota – 9.964 Ford – 6.055 BYD – 5.929 Híbridos – acumulado 2026 (modelos) Ford Territory Hybrid – 5.739 Toyota Corolla Cross Hybrid – 4.663 BAIC BJ30 – 4.194 Eléctricos – acumulado 2026 (marcas) BYD – 3.337 Chevrolet – 266 BAIC – 217 Eléctricos – acumulado 2026 (modelos) BYD Dolphin Mini – 2.513 BYD Yuan Pro – 824 Chevrolet Spark EUV – 264