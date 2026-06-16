El crédito para comprar autos perdió impulso y golpea tanto a 0km como a usados

El mercado automotor muestra una desaceleración en las operaciones prendarias, con baja en 0km y usados, en un contexto donde el financiamiento sigue siendo clave para sostener la actividad.

El sistema de créditos prendarios volvió a reflejar señales de ajuste en el mercado automotor argentino . Según datos del SIOMAA , durante mayo se registraron 27.053 prendas , lo que evidencia una caída en el nivel de financiamiento frente a meses previos y confirma un escenario de menor dinamismo.

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Del total de operaciones, el segmento de vehículos 0 km concentró el 72% , mientras que los usados representaron el 28% , lo que marca una clara predominancia del financiamiento orientado a unidades nuevas.

En el caso de los vehículos nuevos, se contabilizaron 18.858 prendas , lo que implica una baja mensual del -14,1% respecto a abril. Además, la penetración del financiamiento sobre el total de patentamientos se ubicó en 43,9% , con un fuerte retroceso interanual del -30,6% .

En cuanto a los canales de financiamiento, el liderazgo se reparte entre las financieras de marca (43%) y los planes de ahorro de terminales (42%) , mientras que los bancos concentran el 13% del total.

En cuanto a los canales de financiamiento, el liderazgo se reparte entre las financieras de marca (43%) y los planes de ahorro de terminales (42%), mientras que los bancos concentran el 13% del total.

Este comportamiento refleja un mercado donde el crédito sigue siendo determinante, pero con menor volumen y mayor selectividad.

Usados: caída más profunda y menor participación

El segmento de vehículos usados también mostró signos de debilidad. En mayo se financiaron 8.195 unidades, con una caída del -10% mensual y un desplome interanual del -33,7%.

La participación del financiamiento en este mercado fue del 5,7% sobre el total de transferencias, un nivel bajo que evidencia las dificultades para acceder al crédito en este segmento.

A diferencia de los 0 km, en usados el financiamiento está liderado por los bancos (37%), seguidos por las financieras (22%) y las financieras de marca (14%).

Un mercado que depende del crédito

Los datos consolidan un escenario donde el financiamiento continúa siendo un pilar clave para el sector, pero con menor volumen, caída en la penetración y diferencias marcadas entre segmentos.

En este contexto, la evolución de las tasas, las condiciones de acceso al crédito y las estrategias comerciales de terminales y concesionarios serán determinantes para reactivar las ventas en los próximos meses.