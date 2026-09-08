Marca china le pone presión a la competencia: "En 2027 vamos a mantener los mismos precios que este año"

Ma Yadong apuesta por un futuro auspicioso de Geely en el país

La expansión de las marcas chinas en la industria automotriz argentina avanza con Geely como uno de los actores que busca consolidar su presencia en el país. La compañía global refuerza su estrategia basada en crecimiento sostenido, desarrollo de red de concesionarios y posicionamiento de largo plazo en un mercado altamente competitivo.

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En este contexto, el representante de la marca para la Argentina, Ma Yadong, detalló la visión de la empresa sobre su llegada al país, la política comercial y los desafíos del sector local.

La visión de Ma Yadong, representante de Geely para el mercado argentino “Geely es una marca global en pleno proceso de expansión en distintos mercados, donde competimos directamente con los principales jugadores de la industria. En la Argentina, el compromiso es de largo plazo, con el desarrollo de una red de concesionarios en crecimiento para acercarse a los clientes y brindar un servicio de calidad. Es un proceso que lleva tiempo, pero se avanza de manera firme y acelerada con el objetivo de consolidarse como un jugador relevante en el país", aseguró el directivo en diálogo con Ámbito.

“La estrategia comercial está pensada con una mirada sostenida en el tiempo. El precio es una variable central dentro del plan de la compañía, y ya se comunicó oficialmente que durante el próximo año se mantendrán los mismos valores de 2026 en todos los modelos comercializados en la Argentina", confirmó Yadong. Sin embargo, no es el único factor diferencial: "Los vehículos se destacan por sus estándares de seguridad, tecnología y diseño. La compañía sostiene una política de innovación permanente y destaca el interés del consumidor argentino por la tecnología y los automóviles, un elemento clave para acelerar la adopción de sus productos en comparación con otros mercados", agregó.

Ma Yadong, junto a Juan Azamendia, director de Autos Sustentables del Sur, empresa que representa a la asiática Geely en la Argentina. “El desarrollo del mercado de nuevas energías requiere tiempo y la construcción de infraestructura adecuada. En ese sentido, se trabaja junto a socios locales para ampliar la red de estaciones de carga eléctrica y acompañar la transición hacia vehículos híbridos y eléctricos", adelantó.

El portfolio actual de Geely ya incluye distintas motorizaciones para adaptarse a las necesidades del usuario. "La posventa es otro pilar fundamental para generar confianza, y recientemente llegaron al país repuestos oficiales para modelos como EX5, Icon, Emgrand y LC. Con una red en expansión y una visión de largo plazo, el crecimiento en la Argentina se apoya en la combinación de innovación, servicio y planificación sostenida", concluyó.