Del petróleo a Wall Street: la batalla por el negocio del fútbol que cambió el mapa del poder mundial

Arabia Saudita, Qatar y los inversores estadounidenses transformaron la propiedad de los clubes y convirtieron al deporte en una plataforma económica y geopolítica.

El fútbol se convirtió en un activo estratégico para fondos de inversión, grupos multinacionales y Estados como Arabia Saudita y Qatar.

El fútbol ya no se juega solamente dentro de una cancha . Durante la última década, el deporte más popular del planeta se transformó en un gigantesco tablero de inversiones, poder político, derechos audiovisuales, turismo, infraestructura y negocios.

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La metamorfosis fue profunda. Europa continúa concentrando las principales ligas y buena parte de los clubes más valiosos del mundo, pero dejó de tener el control casi exclusivo del capital que mueve la industria. En su lugar aparecieron nuevos jugadores: fondos soberanos del Golfo, fondos de inversión estadounidenses, holdings multiclub y grandes corporaciones internacionales.

El resultado es un nuevo mapa del fútbol mundial, en el que la propiedad de los clubes dejó de responder exclusivamente a cuestiones de tradición, prestigio o pertenencia local. Ahora también pesa la capacidad de generar ingresos, aumentar el valor de los activos y construir negocios globales.

El informe Football 2016-2026: La década que reescribió las reglas, elaborado por World Football Summit (WFS), resume el cambio: hace diez años el fútbol todavía era considerado por muchos inversores institucionales como un negocio de difícil previsibilidad. Hoy, en cambio, los clubes aparecen como activos capaces de ofrecer importantes oportunidades de crecimiento y revalorización.

El cambio financiero puede verse en uno de los movimientos más recientes de la industria. Brookfield completó la adquisición del 100% de Oaktree Capital Management, una firma estadounidense que tiene entre sus activos al Inter de Milán, actual campeón de la Serie A. El fondo gestiona más de u$s1 billón en activos y representa un perfil de propietario muy diferente al tradicional mecenas que durante décadas dominó el fútbol europeo.

La llegada de este tipo de inversores no es casual. En 2016, la propiedad de un club estaba asociada principalmente a empresarios individuales, familias, grupos locales o Estados interesados en utilizar el fútbol como herramienta de prestigio e influencia. La rentabilidad financiera quedaba muchas veces subordinada al resultado deportivo.

Ese modelo comenzó a cambiar. Los clubes pasaron a ser analizados como empresas, con activos, flujos de ingresos, derechos audiovisuales, patrocinios, estadios, marcas y audiencias internacionales capaces de generar valor independientemente de una temporada puntual. El fútbol comenzó así a hablar el idioma de las finanzas.

Un negocio que aprendió a administrar el riesgo

Uno de los grandes problemas históricos de la industria era la incertidumbre. Los clubes tenían activos principalmente intangibles y flujos de caja variables, dos características que dificultaban el acceso al crédito tradicional. Como explicó Jason Traub, CEO y cofundador de 23 Capital, “los mercados odian la incertidumbre”.

Pero durante la última década aparecieron nuevas herramientas financieras destinadas precisamente a reducir ese riesgo. Los Vehículos de Propósito Especial (SPV) permitieron aislar determinados ingresos previsibles -como derechos de televisión y contratos de patrocinio- del riesgo operativo de los clubes. La estructura facilitó el ingreso de capital institucional y permitió financiar activos que anteriormente eran considerados demasiado volátiles.

Gregory Carey, director gerente de Goldman Sachs, ya advertía en 2017 que las inversiones en franquicias y propiedades deportivas habían ofrecido una rentabilidad anual compuesta cercana al 15% durante los 25 años anteriores.

La paradoja era evidente: mientras muchos clubes destruían capital en sus resultados operativos, el valor de sus activos continuaba creciendo.

La pandemia de Covid-19 puso a prueba ese nuevo esquema. Los estadios cerraron, desaparecieron ingresos de entradas y cayeron las ventas comerciales. Sin embargo, el fútbol logró acceder a liquidez financiera gracias a las nuevas estructuras y garantías desarrolladas en los años anteriores.

La crisis aceleró, además, nuevas formas de financiación. El fútbol había comenzado a convertirse definitivamente en una industria financiera.

El fracaso chino y la lección para los nuevos inversores

Sin embargo, no todos los modelos funcionaron. China fue el primer gran intento de construir una superpotencia futbolística a fuerza de dinero. Desde 2015, empresas y clubes del país desembolsaron cifras millonarias para contratar estrellas internacionales y adquirir participaciones en entidades europeas.

Wanda, por ejemplo, ingresó en el capital del Atlético de Madrid y se convirtió en uno de sus principales socios comerciales. La estrategia parecía imparable hasta que Pekín decidió cambiar de rumbo.

La pandemia aceleró el proceso de ajuste y el Gobierno chino priorizó la contención financiera. La Superliga perdió inversiones, los clubes comenzaron a quebrar y el ambicioso proyecto de internacionalización se desmoronó.

El caso del Jiangsu Suning fue paradigmático. El club pertenecía al mismo grupo que controlaba al Inter de Milán, pero la crisis financiera de Suning terminó provocando también su salida del gigante italiano.

En 2024, Oaktree tomó el control del Inter después del incumplimiento de las obligaciones financieras de Suning.

La experiencia dejó una enseñanza para el mercado: poner dinero en un club no alcanza para construir una industria sostenible.

Arabia Saudita: cuando el fútbol se convierte en política económica

Si China representa el fracaso de una expansión basada en el gasto, Arabia Saudita encarna la apuesta por una estrategia de largo plazo.

El fútbol forma parte de Vision 2030, el ambicioso programa con el que Riad pretende diversificar su economía, reducir su dependencia del petróleo, atraer turismo y aumentar su influencia internacional.

El Fondo de Inversión Pública (PIF) tomó el control de los cuatro principales clubes del país —Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad y Al-Ahli— y convirtió a la Saudi Pro League en uno de los proyectos deportivos más ambiciosos del mundo.

Cristiano Ronaldo y Karim Benzema fueron los nombres más visibles de una estrategia que pretende ir mucho más allá de la contratación de estrellas.

Arabia Saudita busca generar audiencias internacionales, desarrollar derechos audiovisuales, captar patrocinadores, construir infraestructura y crear una industria deportiva capaz de sobrevivir al desembolso inicial.

La Saudi Pro League superó los 120 millones de visualizaciones en YouTube en 18 meses y comenzó a producir contenidos en portugués para Brasil y mandarín para China.

La apuesta es clara: convertir el fútbol en una plataforma comercial global.

Del club a la FIFA: el poder se expande

La estrategia saudita tampoco se limita a su campeonato. El PIF desembarcó en la Premier League mediante la adquisición del Newcastle United y amplió su presencia en el negocio deportivo y audiovisual.

Riad también invirtió u$s1.000 millones en DAZN, reforzando su posición en el mercado internacional de contenidos deportivos.

A esto se sumó Aramco, la petrolera estatal saudí, que se convirtió en uno de los principales patrocinadores de FIFA mediante un contrato de aproximadamente u$s100 millones anuales.

La estrategia tiene un objetivo mayor: el Mundial 2034.

Arabia Saudita prepara la construcción de hasta 11 nuevos estadios y unas 228.100 habitaciones de hotel distribuidas en cinco ciudades. El torneo representa el gran proyecto de exposición internacional de Vision 2030.

La ecuación es económica y política al mismo tiempo: atraer visitantes, generar infraestructura, captar inversiones y modificar la percepción internacional del país.

Qatar abrió el camino

Arabia Saudita no fue el primer país del golfo en utilizar el fútbol como herramienta de influencia.

Qatar había avanzado previamente con el Mundial 2022 y con la transformación del Paris Saint-Germain en uno de los principales proyectos deportivos globales.

Qatar Sports Investments (QSI), propietario del PSG, convirtió al club francés en una plataforma de exposición internacional. Su presidente, Nasser Al-Khelaifi, también ganó influencia dentro de las estructuras de gobierno del fútbol europeo.

Qatar demostró que el fútbol podía utilizarse simultáneamente para construir una marca país, desarrollar negocios y ganar posiciones dentro de las instituciones deportivas.

Arabia Saudita tomó esa fórmula y la llevó a una escala superior.

De la mano de los petrodólares Arabia Saudita y Qatar ingresaron con fuerza en el fútbol mundial, mientras que inversores estadounidenses desembarcaron en Europa en busca de clubes con potencial de revalorización. IA

Wall Street desembarca en Europa

Del otro lado del tablero se encuentra el capital estadounidense. Fondos de inversión, empresarios y grupos deportivos de Estados Unidos avanzaron sobre el fútbol europeo atraídos por una característica que resulta fundamental para las finanzas: el potencial de revalorización.

La Premier League, la Serie A y la Ligue 1 cuentan con una creciente presencia de propietarios norteamericanos. El fútbol europeo ofrece algo especialmente atractivo para estos inversores: marcas centenarias, audiencias globales y activos que todavía pueden aumentar considerablemente su valor.

Además, el precio de entrada resulta atractivo frente al mercado deportivo estadounidense.

Una franquicia promedio de la MLS ya alcanza una valoración cercana a los u$s767 millones. En LaLiga EA Sports, en cambio, la valoración media de los clubes se ubica en torno a los u$s299,9 millones.

Para los inversores estadounidenses, la ecuación es sencilla: comprar barato, profesionalizar la gestión, aumentar ingresos, desarrollar la marca y vender -o refinanciar- a una valoración superior.

El boom de los holdings multiclub

El nuevo modelo financiero también modificó la estructura de propiedad.

El fútbol pasó de clubes individuales a grandes redes internacionales. En 2019 existían alrededor de 100 clubes bajo estructuras multiclub. En 2026, esa cifra supera los 400.

El City Football Group, respaldado por Abu Dhabi, es uno de los casos más desarrollados. Su red permite compartir conocimiento, captar talento, generar sinergias comerciales y utilizar clubes de diferentes mercados como piezas de una misma estrategia empresarial.

Red Bull también construyó una estructura global alrededor del fútbol.

Sin embargo, el modelo empieza a mostrar sus límites. Algunos holdings no consiguieron sostener sus estructuras financieras y terminaron en crisis, como ocurrió con 777 Partners.

La industria descubrió así que tener muchos clubes no garantiza tener un negocio rentable. La escala solamente funciona cuando existe una estrategia financiera capaz de sostenerla.

Messi y la valorización del fútbol estadounidense

Mientras Wall Street compra Europa, Estados Unidos intenta aumentar el valor de su propio fútbol.

La llegada de Lionel Messi a la MLS aceleró la exposición internacional de la liga y contribuyó a elevar el atractivo comercial de sus franquicias.

El caso de Inter Miami es ilustrativo: el fútbol estadounidense comenzó a ser visto como un activo con potencial de crecimiento, mientras los clubes europeos pasaron a ser considerados oportunidades de inversión dentro de un mercado global.

El Wrexham, adquirido por Ryan Reynolds y Rob McElhenney, representa otra versión de la misma tendencia.

El club galés fue transformado en una marca de entretenimiento, contenidos y marketing. La historia deportiva pasó a formar parte de un producto comercial capaz de atraer audiencias mucho más allá de su mercado local.

El próximo partido se juega en 2030 y 2034

Los próximos Mundiales serán determinantes para comprobar qué modelo termina imponiéndose.

El Mundial 2030 tendrá una estructura inédita, con España, Portugal y Marruecos como sedes principales y partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. La distribución geográfica multiplicará también la cantidad de actores económicos y políticos involucrados.

No obstante, el gran experimento será Arabia Saudí 2034. El país tendrá que demostrar que las enormes inversiones realizadas en jugadores, clubes, estadios, derechos audiovisuales, patrocinio e infraestructura pueden convertirse en una industria sostenible.

El desafío no será solamente organizar un Mundial. Será demostrar que el Mundial puede convertirse en una plataforma de negocios capaz de generar valor durante décadas.

En apenas diez años, el fútbol pasó de los viejos mecenas a los fondos de inversión. Del propietario local al holding internacional. Del club como símbolo de pertenencia al club como activo financiero.

China intentó comprar protagonismo y terminó chocando contra sus propios límites. Qatar utilizó el fútbol para ganar influencia. Arabia Saudí apuesta a convertir el deporte en una pieza central de su transformación económica. Y Wall Street encontró en los clubes europeos activos con margen para seguir creciendo.

El fútbol ya no es únicamente una industria deportiva. Es también finanzas, petróleo, televisión, turismo, infraestructura, marketing y geopolítica.

Y la próxima década tendrá una disputa todavía mayor: quién será capaz de transformar todo ese poder en rentabilidad.