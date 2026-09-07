China inyecta u$s54.000 millones a los principales bancos y aseguradoras para impulsar el sector financiero + Agregar ámbito en









A través del Ministerio de Hacienda, el gobierno chino lanzó un plan atípico de capitalización para ocho gigantes del sector. La medida busca reducir riesgos, dinamizar el consumo y alinear las entidades a las exigencias globales.

China inyecta capital: El gobierno anunció u$s54.000 millones para ocho entidades financieras clave.

El gobierno chino anunció este lunes una inyección de capital por casi u$s54.000 millones destinada a ocho de las principales entidades bancarias y aseguradoras del país. La medida, de carácter excepcional, busca impulsar el sector financiero de Pekín y traccionar la actividad económica.

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Según lo comunicado por la agencia oficial de noticias Xinhua, el plan asciende a 360.000 millones de yuanes, e incluye a ocho empresas: los bancos ICBC, el mayor del país, ABC y Eximbank, y las aseguradoras China Life, PICC, Sinosure, China Taiping y China Reinsurance.

El detalle Según analistas citados por el diario South China Morning Post, la operación liderada por el Ministerio de Hacienda representa un giro atípico, dado que el Tesoro chino no suele ejecutar inyecciones de fondos de esta magnitud en el sector bancario y asegurador. De esa manera, el diario apunta que el plan responde a la ambición de Pekín de convertir al país asiático en una "superpotencia financiera".

Objetivo dual: Impulsar el sector financiero y estimular la economía, según analistas. Cabe precisar que la inyección se produce tras los alertas de la calificadora S&P, que calculó en más de u$s551.000 millones el bache financiero de los cuatro gigantes del sector (ICBC, CCB, ABC y Bank of China). Esa cifra representa el monto necesario para cumplir los requisitos globales de absorción de pérdidas que exigen los reguladores para prevenir salvatajes estatales frente a escenarios de tensión.

Shen Meng, de la firma de inversión pequinesa Chanson & Co, detalló que "las últimas reuniones de alto nivel (de las autoridades chinas) han avanzado una política fiscal más proactiva para contrarrestar las presiones contra el crecimiento, e inyectar capital a las instituciones financieras es parte de esa caja de herramientas fiscal".

Foco en inversión y consumo Shen Meng señaló que el plan anunciado este domingo "no solo reduce los riesgos operativos y de regulación para esas instituciones, sino que también estimula la inversión y el consumo a través del efecto multiplicador del sector financiero". Contexto financiero: La medida surge tras alertas de S&P sobre un posible bache financiero. Shen subrayó que Hacienda había llevado a cabo inyecciones de capital en contadas ocasiones, y que en aquellos casos "el objetivo era principalmente corregir balances contables y reducir riesgos". Durante el primer trimestre, las seis principales entidades bancarias públicas chinas lograron revertir la tendencia y anotar un crecimiento conjunto en facturación y ganancias por primera vez desde 2022. La mejora respondió fundamentalmente a la recomposición de los márgenes netos de interés.

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