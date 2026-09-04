Marca china apuesta fuerte a los sedanes en el país y lanza un auto con récord de autonomía

Con hasta 1.600 km de alcance combinado y tecnología híbrida enchufable, el nuevo modelo marca el ingreso de la automotriz al segmento con una propuesta enfocada en eficiencia y versatilidad.

El nuevo BYD Seal ya está en el país

La expansión de las marcas de origen chino en el mercado automotor argentino suma un nuevo capítulo con la llegada del BYD Seal 5 DM-i , un sedán híbrido enchufable que busca posicionarse como una alternativa diferente dentro de un segmento tradicional.

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El modelo se apoya en la tecnología Super Hybrid DM-i , desarrollada por BYD , que combina un motor naftero 1.5 con un sistema eléctrico de alta eficiencia. El resultado es una propuesta que apunta a reducir el consumo sin resignar autonomía , con cifras destacadas: hasta 1.600 kilómetros de alcance combinado y un consumo declarado de 3,7 L/100 km .

Este lanzamiento también marca un momento clave para la marca en el país, que ya superó las 10.000 unidades vendidas en menos de un año , consolidando su crecimiento en el segmento de nuevas energías.

El BYD Seal 5 DM-i ofrece la posibilidad de circular en modo 100% eléctrico durante trayectos urbanos, con una autonomía cercana a los 50 kilómetros , y combinarlo con el motor térmico para viajes más largos.

En términos de dimensiones, se posiciona como uno de los sedanes más grandes de su categoría, con 4,78 metros de largo y un baúl de hasta 522 litros , ampliable a 1.295 litros. Esta configuración apunta a ofrecer mayor habitabilidad y versatilidad tanto para el uso diario como para viajes.

El BYD Seal 5 DM-i ofrece la posibilidad de circular en modo 100% eléctrico durante trayectos urbanos, con una autonomía cercana a los 50 kilómetros, y combinarlo con el motor térmico para viajes más largos.

El interior suma tecnología orientada a la experiencia de usuario, con una pantalla central de 12,8 pulgadas, tablero digital, conectividad inalámbrica y sistema de audio de ocho parlantes, además de servicios conectados y actualizaciones remotas.

Precio, equipamiento y estrategia comercial

En Argentina, el modelo se comercializa a u$s31.990, con un beneficio promocional de u$s1.000 durante su lanzamiento en septiembre. Además, incluye cargador domiciliario y portátil, reforzando su propuesta como vehículo electrificado accesible.

En materia de seguridad, incorpora seis airbags y múltiples asistencias a la conducción, como control de crucero adaptativo, frenado autónomo y cámara 360°, alineándose con los estándares actuales del segmento.

Con este lanzamiento, BYD amplía su portafolio local y busca ganar terreno en una categoría donde la eficiencia energética y la autonomía empiezan a ser factores cada vez más determinantes para el consumidor argentino.