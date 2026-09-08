Malvinas: acciones vinculadas al proyecto Sea Lion extienden las caídas y pierden hasta 11,54% en tres ruedas

Los papeles de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum volvieron a operar en rojo tras la decisión del Gobierno argentino de avanzar con denuncias penales contra las compañías que explotan hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas.

Por ahora, Sea Lion ratificó que la autorización para operar se la dieron autoridades de las islas.

Las acciones de las petroleras vinculadas al proyecto Sea Lion , ubicado en aguas próximas a las Islas Malvinas, extendieron este martes las pérdidas y acumulan tres jornadas consecutivas en terreno negativo, en medio de la escalada del conflicto con el Gobierno argentino.

Los papeles de Rockhopper Exploration acumulan una caída del 11,54% en las últimas tres ruedas, mientras que Navitas Petroleum retrocede cerca de 7% en el mismo período, luego de que el Gobierno de Javier Milei endureciera su postura frente a las compañías involucradas en la exploración y explotación de hidrocarburos en el área.

La reacción del mercado comenzó la semana pasada, después de que Milei anticipara medidas contra las empresas que extraigan recursos naturales en territorios bajo ocupación británica. El viernes, Rockhopper ya había cerrado con una baja del 6,41% en la Bolsa de Londres, mientras que Borders & Southern, otra compañía con licencia para operar en el archipiélago, había perdido 9,41%.

La presión sobre las cotizaciones se profundizó después de que el Gobierno confirmara que presentará una denuncia penal contra Navitas Petroleum y otras compañías y sus directivos por sus actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

Según informó el Ejecutivo, la presentación alcanza a Navitas Petroleum Development & Production LTD, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El argumento oficial es que esas empresas contarían con licencias otorgadas por el gobierno británico de las islas para realizar tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

La decisión marca una nueva escalada en la disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur y llega después de que Milei anunciara que el país buscará endurecer las sanciones contra las petroleras que operen en la zona de Malvinas.

Qué es Sea Lion y por qué está en el centro del conflicto

El foco está puesto especialmente sobre Sea Lion, el proyecto petrolero que llevan adelante Rockhopper y Navitas. El yacimiento está ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, a una profundidad cercana a los 450 metros.

Las compañías tomaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025 y mantienen como objetivo comenzar la producción en 2028. La primera etapa contempla unos 50.000 barriles diarios, con una inversión inicial estimada en US$1.800 millones. El desarrollo completo requeriría otros u$s2.100 millones y está proyectado para extenderse durante tres décadas.

Pese a los anuncios, hasta ahora las compañías ratificaron sus planes para Sea Lion y sostuvieron que las licencias fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las islas.