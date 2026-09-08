Ranking de políticos: quién es el más odiado y el más querido según una consultora

Una encuesta reveló la mirada de los votantes sobre los principales dirigentes argentinos. Así, confeccionaron nueve rankings diferentes.

Una consultorea reveló qué político es el más odiado.

La expresidenta Cristina Kirchner se ubicó como la dirigente política que mayor “odio/rechazo” genera entre los argentinos, con el 37,8% , de acuerdo con una nueva encuesta nacional realizada por DC Consultores . El segundo lugar quedó para el presidente Javier Milei , con el 20,6% , mientras que el gobernador bonaerense Axel Kicillof completó el podio con 18,9% .

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El relevamiento se realizó entre el 28 y el 31 de agosto sobre una muestra de 2.345 casos a nivel nacional y buscó determinar las “sensaciones que despiertan” siete de las principales figuras de la política argentina.

A partir de las respuestas, la consultora confeccionó nueve rankings diferentes : seis relacionados con sentimientos o percepciones negativas y otros tres vinculados con valoraciones positivas.

Por detrás de Cristina Kirchner, Milei y Kicillof, la categoría de “odio/rechazo” ubicó a la senadora Patricia Bullrich en el cuarto puesto, con 10,2% . Luego aparecieron el expresidente Mauricio Macri , con 6,4% , y el exministro de Economía Sergio Massa , con 5,9% .

La vicepresidenta Victoria Villarruel , en tanto, quedó considerablemente por debajo del resto de los dirigentes analizados, con apenas 0,2% .

El escenario se modificó cuando los encuestados tuvieron que señalar qué figura les generaba mayor “desconfianza/temor”. En ese caso, Massa encabezó la tabla con 25,8%, seguido por Villarruel, con 17,1%, y Kicillof, con 15,4%.

Mauricio Macri encabezó el temor a “perder lo que tengo”

Otra de las preguntas buscó identificar qué dirigente despertaba mayor temor a “perder lo que tengo”. En ese apartado, Mauricio Macri quedó primero con el 30,9%, mientras que Kicillof alcanzó el 23,6% y Massa completó los tres primeros lugares con 14,5%.

La encuesta también consultó por la “vergüenza ajena” que provocaban las distintas figuras políticas. Allí fue Axel Kicillof quien consiguió el porcentaje más alto, con 29,1%. Detrás del gobernador bonaerense quedaron Massa, con 20,3%, y Villarruel, con 15,6%.

Mauricio Macri encabeza mayor temor a “perder lo que tengo”. Europa Press

Cristina Kirchner también lideró en “decepción/hartazgo”

La expresidenta volvió a aparecer en lo más alto de otro de los indicadores negativos cuando la consultora preguntó por la sensación de “decepción/hartazgo”.

Cristina Kirchner obtuvo el 26,8%, seguida por Kicillof, con 19,5%, y Villarruel, con 19,1%. La vicepresidenta, por su parte, encabezó con una amplia diferencia la categoría de “indiferencia”, donde alcanzó el 26,3%.

En ese ranking, Macri quedó segundo con 22,6%, cerca de la expresidenta justicialista, mientras que Massa ocupó el tercer puesto con 18,5%.

Quiénes encabezaron las percepciones positivas

Además de los indicadores negativos, DC Consultores incorporó tres categorías destinadas a conocer las sensaciones positivas que despertaban los dirigentes. En “expectativa/esperanza”, Milei quedó primero con el 29,6%. Bullrich se ubicó detrás con 23,8% y Kicillof alcanzó el 20,3%.

La senadora obtuvo, en tanto, el porcentaje más elevado dentro de las tres categorías positivas. Bullrich lideró “alivio/satisfacción” con el 36,9%, mientras que Milei quedó segundo con 13,2% y Villarruel tercera con 12,4%.

El Presidente volvió a encabezar la medición cuando se preguntó quién generaba mayor “confianza/admiración”. Milei consiguió el 28,6%, seguido por Bullrich, con 25%, y Cristina Kirchner, con 21,4%.

La consultora advirtió por una “severa crisis de representación”

A partir de los resultados, DC Consultores planteó que existe una “severa crisis de representación en la oposición tradicional” y consideró que “el peronismo necesita nuevas caras y los outsiders se posicionan en la tribuna”.

“Las figuras históricas de la política quedan relegadas ante un electorado que exige transparencia, la erradicación de la corrupción y el surgimiento de liderazgos sin antecedentes de gestión gastados”, señaló la consultora en sus conclusiones.

El informe también sostuvo que “la incapacidad de la oposición para articular una alternativa competitiva o un candidato definido consolida la preeminencia del proyecto oficialista”.

Finalmente, DC Consultores interpretó que los resultados dejaron “en evidencia un mapa político donde la ciudadanía sitúa sus demandas en el centro del debate y premia la determinación del rumbo gubernamental frente a la falta de renovación de la dirigencia tradicional”.

La medición mostró así un escenario de percepciones contrapuestas: mientras Cristina Kirchner concentró el mayor nivel de “odio/rechazo”, Milei también apareció segundo en ese indicador, aunque simultáneamente encabezó las categorías de “expectativa/esperanza” y “confianza/admiración”.