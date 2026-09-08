Pick ups medianas en la Argentina: ventas, ranking y precios completos del segmento más competitivo del mercado + Agregar ámbito en









El segmento muestra un desempeño más moderado que el promedio del mercado, con variaciones en ventas y liderazgo sostenido de la Toyota Hilux. Repaso de patentamientos y valores actualizados.

La camionetas medianas ganan protagonismo en el país

En un contexto de enfriamiento del mercado automotor argentino, las pick ups medianas continúan mostrando un comportamiento más estable que el promedio general. Durante agosto se patentaron 44.415 vehículos 0 km, lo que representa una caída del 19,1% interanual, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año se ubica 13,3% por debajo de 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dentro de ese escenario, las seis pickups medianas más vendidas del país —Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10, Fiat Titano y RAM Dakota— sumaron 7160 unidades en agosto. El volumen mostró una suba del 2,7% frente a julio, aunque una baja del 6,3% interanual, por debajo del retroceso del mercado general. En el acumulado anual, el segmento totaliza 55.391 unidades, con una caída del 11,7% respecto del año anterior.

Hilux sigue al frente del ranking La Toyota Hilux lideró nuevamente el segmento con 2616 unidades patentadas en agosto, registrando una baja mensual del 9,2% pero un crecimiento interanual del 9,9%. En el acumulado anual alcanza 21.116 unidades, con una contracción del 4,4%.

Ranger y Amarok sostienen el podio La Ford Ranger se ubicó segunda con 1781 unidades en agosto y un acumulado de 14.052 unidades, con caídas del 18,3% interanual y 24% en el año.

La Volkswagen Amarok registró 1405 unidades, con una fuerte baja del 40,7% interanual. En el acumulado suma 10.728 unidades, lo que implica una caída del 41,7% frente a 2025.

S10, Titano y Dakota completan las seis más vendidas La Chevrolet S10 alcanzó 612 unidades, siendo la única del grupo tradicional con crecimiento mensual (14%) y acumulado (12,7%). La Fiat Titano registró 511 unidades, mientras que la RAM Dakota cerró el ranking con 235 unidades, completando el listado de pickups medianas más vendidas del país. Precios de pick ups medianas en la Argentina (todas las versiones) A continuación, el detalle completo de versiones y valores vigentes en el mercado argentino: Toyota Hilux 4x2 DX MT: $49.325.000

DX AT: $50.704.000

SR MT: $59.125.000

SR AT: $59.125.000

SRV AT: $67.506.000

SRX AT: $77.921.000 4x4 DX MT: $57.769.000

DX AT: $59.383.000

SR MT: $66.457.000

SR AT: $69.326.000

SRV AT: $76.381.000

SRV+ AT: $79.838.000

SRX AT: $84.349.000

GR-Sport AT: $89.327.000 Ford Ranger 4x2 XL MT: $48.414.560

XL AT: $49.344.000

XLS MT: $54.142.340

Black: $58.504.600

XLT Biturbo AT: $67.352.460 4x4 XL MT: $52.276.330

XL AT: $53.390.000

XLS V6: $64.137.920

XLT Biturbo AT: $72.213.400

XLT V6: $73.301.490

LTD Biturbo AT: $78.995.740

LTD+ V6 AWD AT: $83.355.090 Volkswagen Amarok 4x2 Trendline TDI MT: $52.449.100

Comfortline TDI MT: $59.569.000

Comfortline TDI AT: $63.546.250

Highline TDI MT: $64.236.050

Highline TDI AT: $70.458.850 4x4 Trendline TDI MT: $61.894.950

Comfortline V6 AT: $73.301.700

Highline V6 AT: $86.397.750

Extreme V6 AT: $92.427.900

Hero V6 AT: $92.427.900

Black Style V6 AT: $93.430.750 Nissan Frontier 4x2 S MT: $44.417.232

S AT: $51.264.200

XE MT: $62.200.700

XE AT: $66.012.200

Platinum AT: $66.863.800 4x4 S MT: $50.667.880

X-Gear AT: $59.459.616

XE MT: $61.875.000

Platinum AT: $68.115.972

Pro4X AT: $69.339.963 Chevrolet S10 4x2 WT MT: $49.818.900 4x4 WT MT: $56.146.900

WT AT: $58.539.900

Z71 AT: $65.276.900

TB AT: $66.761.900

LTZ AT: $70.615.900

HC AT: $74.591.900 Renault Alaskan 4x2 Emotion MT: $58.220.000

Intens MT: $63.130.000

Intens AT: $65.450.000 4x4 Confort MT: $59.800.000

Emotion MT: $64.810.000

Intens Noir MT: $68.470.000

Intens Noir AT: $71.570.000

Iconic AT: $78.700.000 Fiat Titano 4x2 Endurance MT: $52.380.000 4x4 Endurance MT: $57.100.000

Freedom MT: $62.870.000

Freedom Plus AT: $67.030.000

Ranch AT: $72.370.000 RAM Dakota 4x4 Warlock AT: $77.800.000

Laramie AT: $80.060.000

Laramie Night Edition: $81.160.000 JAC T8 4x4 MT: u$s 34.900

T9 Luxury 4x4 AT: u$s 38.500 Maxus T60 CS 4x4 6MT: u$s 31.500

T60 4x2 6MT: u$s 28.900

T60 4x4 6MT: u$s 31.500

T60 4x4 Minera: u$s 35.000

T60 4x4 6AT Max Elite: u$s 38.000

T60 4x4 6AT Max Luxury: u$s 41.500

eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: u$s 80.600 Foton Tunland G7 Lite 4x2 MT: $44.880.250

Tunland G7 Lite 4x4 MT: $48.048.300

Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $50.159.650

Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $55.070.700

Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000

Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750

Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000 Great Wall Poer Elite 4x2: u$s 24.730

Poer Elite 4x4: u$s 32.697 BYD Shark: u$s 59.990 Isuzu D-MAX LS: u$s 52.400

D-MAX LSE: u$s 53.900 Kia Tasman EX (nafta): u$s 57.500

Tasman EX (diésel): u$s 58.500

Tasman X-PRO (nafta): u$s 79.000