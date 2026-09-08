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8 de septiembre 2026 - 12:42

Pick ups medianas en la Argentina: ventas, ranking y precios completos del segmento más competitivo del mercado

El segmento muestra un desempeño más moderado que el promedio del mercado, con variaciones en ventas y liderazgo sostenido de la Toyota Hilux. Repaso de patentamientos y valores actualizados.

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La camionetas medianas ganan protagonismo en el país 

En un contexto de enfriamiento del mercado automotor argentino, las pick ups medianas continúan mostrando un comportamiento más estable que el promedio general. Durante agosto se patentaron 44.415 vehículos 0 km, lo que representa una caída del 19,1% interanual, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año se ubica 13,3% por debajo de 2025.

Dentro de ese escenario, las seis pickups medianas más vendidas del paísToyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10, Fiat Titano y RAM Dakota— sumaron 7160 unidades en agosto. El volumen mostró una suba del 2,7% frente a julio, aunque una baja del 6,3% interanual, por debajo del retroceso del mercado general. En el acumulado anual, el segmento totaliza 55.391 unidades, con una caída del 11,7% respecto del año anterior.

Informate más

Hilux sigue al frente del ranking

La Toyota Hilux lideró nuevamente el segmento con 2616 unidades patentadas en agosto, registrando una baja mensual del 9,2% pero un crecimiento interanual del 9,9%. En el acumulado anual alcanza 21.116 unidades, con una contracción del 4,4%.

Ranger y Amarok sostienen el podio

La Ford Ranger se ubicó segunda con 1781 unidades en agosto y un acumulado de 14.052 unidades, con caídas del 18,3% interanual y 24% en el año.

La Volkswagen Amarok registró 1405 unidades, con una fuerte baja del 40,7% interanual. En el acumulado suma 10.728 unidades, lo que implica una caída del 41,7% frente a 2025.

S10, Titano y Dakota completan las seis más vendidas

La Chevrolet S10 alcanzó 612 unidades, siendo la única del grupo tradicional con crecimiento mensual (14%) y acumulado (12,7%).

La Fiat Titano registró 511 unidades, mientras que la RAM Dakota cerró el ranking con 235 unidades, completando el listado de pickups medianas más vendidas del país.

Precios de pick ups medianas en la Argentina (todas las versiones)

A continuación, el detalle completo de versiones y valores vigentes en el mercado argentino:

Toyota Hilux 4x2

  • DX MT: $49.325.000
  • DX AT: $50.704.000
  • SR MT: $59.125.000
  • SR AT: $59.125.000
  • SRV AT: $67.506.000
  • SRX AT: $77.921.000

4x4

  • DX MT: $57.769.000
  • DX AT: $59.383.000
  • SR MT: $66.457.000
  • SR AT: $69.326.000
  • SRV AT: $76.381.000
  • SRV+ AT: $79.838.000
  • SRX AT: $84.349.000
  • GR-Sport AT: $89.327.000

Ford Ranger 4x2

  • XL MT: $48.414.560
  • XL AT: $49.344.000
  • XLS MT: $54.142.340
  • Black: $58.504.600
  • XLT Biturbo AT: $67.352.460

4x4

  • XL MT: $52.276.330
  • XL AT: $53.390.000
  • XLS V6: $64.137.920
  • XLT Biturbo AT: $72.213.400
  • XLT V6: $73.301.490
  • LTD Biturbo AT: $78.995.740
  • LTD+ V6 AWD AT: $83.355.090

Volkswagen Amarok 4x2

  • Trendline TDI MT: $52.449.100
  • Comfortline TDI MT: $59.569.000
  • Comfortline TDI AT: $63.546.250
  • Highline TDI MT: $64.236.050
  • Highline TDI AT: $70.458.850

4x4

  • Trendline TDI MT: $61.894.950
  • Comfortline V6 AT: $73.301.700
  • Highline V6 AT: $86.397.750
  • Extreme V6 AT: $92.427.900
  • Hero V6 AT: $92.427.900
  • Black Style V6 AT: $93.430.750

Nissan Frontier 4x2

  • S MT: $44.417.232
  • S AT: $51.264.200
  • XE MT: $62.200.700
  • XE AT: $66.012.200
  • Platinum AT: $66.863.800

4x4

  • S MT: $50.667.880
  • X-Gear AT: $59.459.616
  • XE MT: $61.875.000
  • Platinum AT: $68.115.972
  • Pro4X AT: $69.339.963

Chevrolet S10 4x2

  • WT MT: $49.818.900

4x4

  • WT MT: $56.146.900
  • WT AT: $58.539.900
  • Z71 AT: $65.276.900
  • TB AT: $66.761.900
  • LTZ AT: $70.615.900
  • HC AT: $74.591.900

Renault Alaskan 4x2

  • Emotion MT: $58.220.000
  • Intens MT: $63.130.000
  • Intens AT: $65.450.000

4x4

  • Confort MT: $59.800.000
  • Emotion MT: $64.810.000
  • Intens Noir MT: $68.470.000
  • Intens Noir AT: $71.570.000
  • Iconic AT: $78.700.000

Fiat Titano 4x2

  • Endurance MT: $52.380.000

4x4

  • Endurance MT: $57.100.000
  • Freedom MT: $62.870.000
  • Freedom Plus AT: $67.030.000
  • Ranch AT: $72.370.000

RAM Dakota 4x4

  • Warlock AT: $77.800.000
  • Laramie AT: $80.060.000
  • Laramie Night Edition: $81.160.000

JAC

  • T8 4x4 MT: u$s 34.900
  • T9 Luxury 4x4 AT: u$s 38.500

Maxus

  • T60 CS 4x4 6MT: u$s 31.500
  • T60 4x2 6MT: u$s 28.900
  • T60 4x4 6MT: u$s 31.500
  • T60 4x4 Minera: u$s 35.000
  • T60 4x4 6AT Max Elite: u$s 38.000
  • T60 4x4 6AT Max Luxury: u$s 41.500
  • eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: u$s 80.600

Foton

  • Tunland G7 Lite 4x2 MT: $44.880.250
  • Tunland G7 Lite 4x4 MT: $48.048.300
  • Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $50.159.650
  • Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $55.070.700
  • Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000
  • Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750
  • Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000

Great Wall

  • Poer Elite 4x2: u$s 24.730
  • Poer Elite 4x4: u$s 32.697

BYD

  • Shark: u$s 59.990

Isuzu

  • D-MAX LS: u$s 52.400
  • D-MAX LSE: u$s 53.900

Kia

  • Tasman EX (nafta): u$s 57.500
  • Tasman EX (diésel): u$s 58.500
  • Tasman X-PRO (nafta): u$s 79.000

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