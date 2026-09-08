En un contexto de enfriamiento del mercado automotor argentino, las pick ups medianas continúan mostrando un comportamiento más estable que el promedio general. Durante agosto se patentaron 44.415 vehículos 0 km, lo que representa una caída del 19,1% interanual, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año se ubica 13,3% por debajo de 2025.
Pick ups medianas en la Argentina: ventas, ranking y precios completos del segmento más competitivo del mercado
El segmento muestra un desempeño más moderado que el promedio del mercado, con variaciones en ventas y liderazgo sostenido de la Toyota Hilux. Repaso de patentamientos y valores actualizados.
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Dentro de ese escenario, las seis pickups medianas más vendidas del país —Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10, Fiat Titano y RAM Dakota— sumaron 7160 unidades en agosto. El volumen mostró una suba del 2,7% frente a julio, aunque una baja del 6,3% interanual, por debajo del retroceso del mercado general. En el acumulado anual, el segmento totaliza 55.391 unidades, con una caída del 11,7% respecto del año anterior.
Hilux sigue al frente del ranking
La Toyota Hilux lideró nuevamente el segmento con 2616 unidades patentadas en agosto, registrando una baja mensual del 9,2% pero un crecimiento interanual del 9,9%. En el acumulado anual alcanza 21.116 unidades, con una contracción del 4,4%.
Ranger y Amarok sostienen el podio
La Ford Ranger se ubicó segunda con 1781 unidades en agosto y un acumulado de 14.052 unidades, con caídas del 18,3% interanual y 24% en el año.
La Volkswagen Amarok registró 1405 unidades, con una fuerte baja del 40,7% interanual. En el acumulado suma 10.728 unidades, lo que implica una caída del 41,7% frente a 2025.
S10, Titano y Dakota completan las seis más vendidas
La Chevrolet S10 alcanzó 612 unidades, siendo la única del grupo tradicional con crecimiento mensual (14%) y acumulado (12,7%).
La Fiat Titano registró 511 unidades, mientras que la RAM Dakota cerró el ranking con 235 unidades, completando el listado de pickups medianas más vendidas del país.
Precios de pick ups medianas en la Argentina (todas las versiones)
A continuación, el detalle completo de versiones y valores vigentes en el mercado argentino:
Toyota Hilux 4x2
- DX MT: $49.325.000
- DX AT: $50.704.000
- SR MT: $59.125.000
- SR AT: $59.125.000
- SRV AT: $67.506.000
- SRX AT: $77.921.000
4x4
- DX MT: $57.769.000
- DX AT: $59.383.000
- SR MT: $66.457.000
- SR AT: $69.326.000
- SRV AT: $76.381.000
- SRV+ AT: $79.838.000
- SRX AT: $84.349.000
- GR-Sport AT: $89.327.000
Ford Ranger 4x2
- XL MT: $48.414.560
- XL AT: $49.344.000
- XLS MT: $54.142.340
- Black: $58.504.600
- XLT Biturbo AT: $67.352.460
4x4
- XL MT: $52.276.330
- XL AT: $53.390.000
- XLS V6: $64.137.920
- XLT Biturbo AT: $72.213.400
- XLT V6: $73.301.490
- LTD Biturbo AT: $78.995.740
- LTD+ V6 AWD AT: $83.355.090
Volkswagen Amarok 4x2
- Trendline TDI MT: $52.449.100
- Comfortline TDI MT: $59.569.000
- Comfortline TDI AT: $63.546.250
- Highline TDI MT: $64.236.050
- Highline TDI AT: $70.458.850
4x4
- Trendline TDI MT: $61.894.950
- Comfortline V6 AT: $73.301.700
- Highline V6 AT: $86.397.750
- Extreme V6 AT: $92.427.900
- Hero V6 AT: $92.427.900
- Black Style V6 AT: $93.430.750
Nissan Frontier 4x2
- S MT: $44.417.232
- S AT: $51.264.200
- XE MT: $62.200.700
- XE AT: $66.012.200
- Platinum AT: $66.863.800
4x4
- S MT: $50.667.880
- X-Gear AT: $59.459.616
- XE MT: $61.875.000
- Platinum AT: $68.115.972
- Pro4X AT: $69.339.963
Chevrolet S10 4x2
- WT MT: $49.818.900
4x4
- WT MT: $56.146.900
- WT AT: $58.539.900
- Z71 AT: $65.276.900
- TB AT: $66.761.900
- LTZ AT: $70.615.900
- HC AT: $74.591.900
Renault Alaskan 4x2
- Emotion MT: $58.220.000
- Intens MT: $63.130.000
- Intens AT: $65.450.000
4x4
- Confort MT: $59.800.000
- Emotion MT: $64.810.000
- Intens Noir MT: $68.470.000
- Intens Noir AT: $71.570.000
- Iconic AT: $78.700.000
Fiat Titano 4x2
- Endurance MT: $52.380.000
4x4
- Endurance MT: $57.100.000
- Freedom MT: $62.870.000
- Freedom Plus AT: $67.030.000
- Ranch AT: $72.370.000
RAM Dakota 4x4
- Warlock AT: $77.800.000
- Laramie AT: $80.060.000
- Laramie Night Edition: $81.160.000
JAC
- T8 4x4 MT: u$s 34.900
- T9 Luxury 4x4 AT: u$s 38.500
Maxus
- T60 CS 4x4 6MT: u$s 31.500
- T60 4x2 6MT: u$s 28.900
- T60 4x4 6MT: u$s 31.500
- T60 4x4 Minera: u$s 35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: u$s 38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: u$s 41.500
- eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: u$s 80.600
Foton
- Tunland G7 Lite 4x2 MT: $44.880.250
- Tunland G7 Lite 4x4 MT: $48.048.300
- Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $50.159.650
- Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $55.070.700
- Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000
- Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750
- Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000
Great Wall
- Poer Elite 4x2: u$s 24.730
- Poer Elite 4x4: u$s 32.697
BYD
- Shark: u$s 59.990
Isuzu
- D-MAX LS: u$s 52.400
- D-MAX LSE: u$s 53.900
Kia
- Tasman EX (nafta): u$s 57.500
- Tasman EX (diésel): u$s 58.500
- Tasman X-PRO (nafta): u$s 79.000