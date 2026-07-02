Marca italiana prepara un eléctrico compacto inspirado en un clásico y con tamaño "de bolsillo" + Agregar ámbito en









La automotriz avanza con el desarrollo del Multiplina, un cuadriciclo que busca maximizar el espacio interior en dimensiones mínimas y redefinir la micromovilidad.

El nuevo modelo que prepara Fiat dará que hablar en el mercado europeo

Fiat profundiza su estrategia en movilidad urbana con un proyecto que rompe con su oferta actual. Se trata del Multiplina, un pequeño vehículo eléctrico pensado para la ciudad que propone una fórmula poco habitual: cuatro plazas en un formato ultracompacto.

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El modelo fue anticipado a través del Multiplina Concept, presentado en un evento vinculado a la movilidad sostenible. Según trascendió, tendrá un tamaño similar al del icónico Fiat 500, pero con un enfoque completamente distinto en términos de habitabilidad y versatilidad interior.

Inspiración retro y foco en el uso urbano Lejos de tomar como referencia diseños más recientes, Fiat apunta a recuperar el espíritu del histórico Fiat 600 Multipla de 1956. Aquel modelo fue pionero en el aprovechamiento del espacio, con una arquitectura que permitía transportar varios pasajeros en un vehículo muy corto. Esa misma lógica será la base del nuevo Multiplina.

El objetivo no será la performance ni la autonomía, sino ofrecer una solución práctica para desplazamientos urbanos, en un contexto donde las ciudades imponen cada vez más restricciones al tránsito. En ese escenario, los vehículos eléctricos compactos ganan protagonismo.

El Fiat 500e se posicionará por encima del nuevo vehículo. El Multiplina se posicionará por encima de propuestas como el Fiat Topolino, que hoy representa la puerta de entrada a la gama eléctrica de la marca. Con capacidad para cuatro ocupantes y un interior flexible, buscará diferenciarse en un segmento donde la mayoría de las opciones están limitadas a dos plazas.

Con lanzamiento estimado hacia el final de la década, este nuevo modelo podría convertirse en una de las propuestas más originales del mercado europeo, combinando diseño retro, funcionalidad y enfoque urbano en un formato sin rivales directos.