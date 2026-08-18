UTN BA Motorsport: estudiantes que convierten la ingeniería en vehículos de competición

La Universidad Tecnológica Nacional impulsa un proyecto donde estudiantes y docentes desarrollan tecnología automotriz aplicada. El objetivo inmediato es construir un vehículo todo terreno para competir en Brasil en 2027.

Estudiantes de la UTN avanzan en la construcción de un vehículo de competición

La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires (UTN BA) , avanza con un proyecto que busca transformar la formación de ingenieros a través de la práctica directa en el desarrollo de vehículos de competición. La iniciativa, denominada UTN BA Motorsport , articula conocimiento académico, innovación tecnológica y vinculación con el sector productivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El programa reúne a estudiantes y docentes en torno a desafíos reales de ingeniería, atravesando todas las etapas de un desarrollo automotriz: desde el diseño conceptual hasta la fabricación, la electrónica, los sistemas de control, la dinámica vehicular y la gestión del proyecto.

Dentro de la universidad, UTN BA Motorsport funciona como un espacio de formación aplicada , donde los contenidos teóricos de la carrera se transforman en soluciones concretas.

El enfoque permite que los estudiantes trabajen en entornos similares a los de la industria automotriz, enfrentando problemas técnicos, decisiones de diseño y procesos de desarrollo que requieren integración entre distintas disciplinas de la ingeniería.

Dentro de la universidad, UTN BA Motorsport funciona como un espacio de formación aplicada, donde los contenidos teóricos de la carrera se transforman en soluciones concretas.

Freshman , orientado a la formación inicial y cultura de taller

, orientado a la formación inicial y cultura de taller BAJA SAE , enfocado en el diseño y construcción de vehículos todo terreno

, enfocado en el diseño y construcción de vehículos todo terreno Formula SAE Electric, dedicado al desarrollo de prototipos de mayor complejidad tecnológica

Del conocimiento académico a la práctica industrial

El proyecto no se limita a la construcción de un vehículo de competición. Su objetivo central es desarrollar capacidades técnicas y profesionales vinculadas con sectores estratégicos de la industria.

En este esquema, los estudiantes asumen roles activos dentro de equipos interdisciplinarios donde convergen áreas como diseño, materiales, electrónica, manufactura y control. De este modo, la ingeniería deja de ser un conocimiento fragmentado y se integra en un proceso productivo completo.

La propuesta también fortalece el vínculo entre la universidad y el entramado industrial, promoviendo la transferencia de conocimientos y el acercamiento a tecnologías utilizadas actualmente en el sector automotriz.

Rumbo a Brasil 2027: el gran desafío del equipo

El principal objetivo actual del equipo es la construcción de un vehículo todo terreno diseñado íntegramente en la UTN Buenos Aires, con el que planean competir en BAJA SAE Brasil 2027, certamen organizado por la Society of Automotive Engineers (SAE).

El prototipo, similar a un buggy o arenero, contará con un chasis tubular y un motor naftero de 14 HP. Sin embargo, el desafío principal no está solo en el vehículo final, sino en todo el proceso de desarrollo: diseño estructural, fabricación de componentes, integración de sistemas, pruebas y puesta a punto.

La competencia funciona como una instancia de validación del trabajo académico y como una oportunidad para medir el desempeño de los estudiantes frente a equipos de otras universidades del mundo.

Ingeniería aplicada al desarrollo productivo

La iniciativa parte de una premisa clave: el desarrollo tecnológico de un país requiere profesionales formados en contacto directo con la tecnología.

A través del proyecto, la UTN busca reforzar la relación entre universidad, industria y desarrollo productivo, generando espacios de cooperación con empresas e instituciones del sector.

En ese marco, UTN BA Motorsport se encuentra en expansión, con la búsqueda de nuevos aliados estratégicos que acompañen el crecimiento del programa y contribuyan al desarrollo del vehículo.

Más allá de la competencia, el proyecto apunta a consolidar un modelo de formación donde la innovación, la práctica y el conocimiento técnico se integran en un mismo proceso, formando ingenieros capaces de responder a las demandas de la industria actual y futura.