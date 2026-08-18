El mapa de precios de las pick ups en la Argentina: cuánto cuestan y cuál es la más económica + Agregar ámbito en









Con un mercado en baja, las camionetas siguen firmes y suman opciones en todos los rangos de precio. Las más baratas arrancan en torno a los u$s24.000, mientras que las más equipadas superan los u$s90.000.

Las pick ups pisan fuerte en el mercado

En un contexto de caída general del mercado automotor argentino, las pick ups siguen siendo uno de los segmentos más sólidos dentro de los vehículos livianos. Si bien los patentamientos mostraron retrocesos de más del 30% interanual, las camionetas mantienen un peso relevante gracias a su doble rol: herramienta de trabajo y vehículo familiar.

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Las principales marcas continúan liderando el volumen, pero el mapa competitivo se amplió con la llegada de nuevos jugadores, especialmente de origen asiático, lo que incrementó la variedad de versiones y rangos de precios disponibles.

Un segmento que resiste mejor que el promedio Modelos como Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok siguen concentrando la mayor parte de las ventas, pero la diferencia con el resto del mercado comienza a achicarse a medida que aparecen nuevas alternativas.

En ese escenario, el segmento muestra una particularidad: mientras el mercado total cae con fuerza, las pickups logran sostener mejor su nivel de actividad, impulsadas por la demanda en sectores productivos y el uso mixto.

Las pick ups más baratas del mercado En la base de la oferta aparecen opciones pensadas principalmente para trabajo. La más económica del mercado es la Foton Tunland G7 Lite 4x2, con un precio de $43.137.500.

Le siguen otras alternativas competitivas como la Nissan Frontier S 4x2, desde $44.417.232, y la Chevrolet S10 WT MT, desde $49.325.900. Entre las opciones importadas, la Great Wall Poer Elite 4x2 figura entre las más accesibles en dólares, con un valor de u$s24.730. Listado completo de pick ups y precios Toyota Hilux DX MT: $49.325.000

DX AT: $50.704.000

SR MT: $59.125.000

SR AT: $59.125.000

SRV AT: $67.506.000

SRX AT: $77.921.000

DX 4x4 MT: $57.769.000

DX 4x4 AT: $59.383.000

SR 4x4 MT: $66.457.000

SR 4x4 AT: $69.326.000

SRV 4x4 AT: $76.381.000

SRV+ 4x4 AT: $79.838.000

SRX 4x4 AT: $84.349.000

GR-Sport 4x4 AT: $89.327.000 Ford Ranger XL 4x2 MT: $48.414.560

XL 4x2 AT: $49.344.000

XLS 4x2 MT: $54.142.340

Black 4x2: $58.504.600

XLT Biturbo AT: $67.352.460

XL 4x4 MT: $52.276.330

XL 4x4 AT: $53.390.000

XLS V6 4x4: $64.137.920

XLT Biturbo 4x4 AT: $72.213.400

XLT V6 4x4: $73.301.490

LTD Biturbo 4x4 AT: $78.995.740

LTD+ V6 AWD AT: $83.355.090 Volkswagen Amarok Trendline 4x2 TDI MT: $51.929.800

Comfortline 4x2 TDI MT: $59.569.000

Comfortline 4x2 TDI AT: $63.546.250

Highline 4x2 TDI MT: $64.236.050

Highline 4x2 TDI AT: $70.458.850

Trendline 4x4 TDI MT: $61.894.950

Comfortline 4x4 V6 AT: $73.301.700

Highline 4x4 V6 AT: $86.397.750

Extreme 4x4 V6 AT: $92.427.900

Hero 4x4 V6 AT: $92.427.900

Black Style 4x4 V6 AT: $93.430.750 Nissan Frontier S 4x2 MT: $44.417.232

S 4x2 AT: $51.264.200

XE 4x2 MT: $62.200.700

XE 4x2 AT: $66.012.200

Platinum 4x2 AT: $66.863.800

S 4x4 MT: $50.667.880

X-Gear 4x4 AT: $59.459.616

XE 4x4 MT: $61.875.000

Platinum 4x4 AT: $68.115.972

Pro4X 4x4 AT: $69.339.963 Chevrolet S10 WT 4x2 MT: $49.325.900

WT 4x4 MT: $56.146.900

WT 4x4 AT: $58.538.900

Z71 4x4 AT: $65.276.900

LTZ 4x4 AT: $70.615.900

HC 4x4 AT: $74.591.900 Renault Alaskan Emotion 4x2 MT: $58.220.000

Intens 4x2 MT: $63.130.000

Intens 4x2 AT: $65.450.000

Confort 4x4 MT: $59.800.000

Emotion 4x4 MT: $64.810.000

Intens Noir 4x4 MT: $68.470.000

Intens Noir 4x4 AT: $71.570.000

Iconic 4x4 AT: $78.700.000 Fiat Titano Endurance 4x2 MT: $52.270.000

Endurance 4x4 MT: $55.320.000

Freedom 4x4 MT: $60.920.000

Freedom Plus 4x4 AT: $66.890.000

Ranch 4x4 AT: $72.220.000 RAM Dakota Warlock 4x4 AT: $75.380.000

Laramie 4x4 AT: $77.570.000

Laramie Night Edition 4x4 AT: $78.640.000 Otras marcas JAC T8 4x4 MT: u$s34.900

JAC T9 Luxury 4x4 AT: u$s38.500

Maxus T60 4x2 MT: u$s28.900

Maxus T60 4x4 MT: u$s31.500

Maxus T60 Minera: u$s35.000

Maxus T60 Max Elite AT: u$s38.000

Maxus T60 Max Luxury AT: u$s41.500

Maxus eTerron 9: u$s80.600 Foton Tunland G7 Lite 4x2 MT: $43.137.500

Tunland G7 Lite 4x4 MT: $46.182.500

Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $48.212.500

Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $52.932.250

Tunland V7 Hybrid 4x4 AT: $77.390.000

Tunland V9 Hybrid 4x4 AT: $73.739.750

Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000 Great Wall Poer Elite 4x2: u$s24.730

Poer Elite 4x4: u$s32.697 BYD Shark: u$s59.990 Isuzu D-MAX LS: u$s52.400

D-MAX LSE: u$s53.900 Kia Tasman EX nafta: u$s57.500

EX diésel: u$s58.500

X-PRO nafta: u$s79.000