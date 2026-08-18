En un contexto de caída general del mercado automotor argentino, las pick ups siguen siendo uno de los segmentos más sólidos dentro de los vehículos livianos. Si bien los patentamientos mostraron retrocesos de más del 30% interanual, las camionetas mantienen un peso relevante gracias a su doble rol: herramienta de trabajo y vehículo familiar.
El mapa de precios de las pick ups en la Argentina: cuánto cuestan y cuál es la más económica
Con un mercado en baja, las camionetas siguen firmes y suman opciones en todos los rangos de precio. Las más baratas arrancan en torno a los u$s24.000, mientras que las más equipadas superan los u$s90.000.
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Las principales marcas continúan liderando el volumen, pero el mapa competitivo se amplió con la llegada de nuevos jugadores, especialmente de origen asiático, lo que incrementó la variedad de versiones y rangos de precios disponibles.
Un segmento que resiste mejor que el promedio
Modelos como Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok siguen concentrando la mayor parte de las ventas, pero la diferencia con el resto del mercado comienza a achicarse a medida que aparecen nuevas alternativas.
En ese escenario, el segmento muestra una particularidad: mientras el mercado total cae con fuerza, las pickups logran sostener mejor su nivel de actividad, impulsadas por la demanda en sectores productivos y el uso mixto.
Las pick ups más baratas del mercado
En la base de la oferta aparecen opciones pensadas principalmente para trabajo. La más económica del mercado es la Foton Tunland G7 Lite 4x2, con un precio de $43.137.500.
Le siguen otras alternativas competitivas como la Nissan Frontier S 4x2, desde $44.417.232, y la Chevrolet S10 WT MT, desde $49.325.900.
Entre las opciones importadas, la Great Wall Poer Elite 4x2 figura entre las más accesibles en dólares, con un valor de u$s24.730.
Listado completo de pick ups y precios
Toyota Hilux
- DX MT: $49.325.000
- DX AT: $50.704.000
- SR MT: $59.125.000
- SR AT: $59.125.000
- SRV AT: $67.506.000
- SRX AT: $77.921.000
- DX 4x4 MT: $57.769.000
- DX 4x4 AT: $59.383.000
- SR 4x4 MT: $66.457.000
- SR 4x4 AT: $69.326.000
- SRV 4x4 AT: $76.381.000
- SRV+ 4x4 AT: $79.838.000
- SRX 4x4 AT: $84.349.000
- GR-Sport 4x4 AT: $89.327.000
Ford Ranger
- XL 4x2 MT: $48.414.560
- XL 4x2 AT: $49.344.000
- XLS 4x2 MT: $54.142.340
- Black 4x2: $58.504.600
- XLT Biturbo AT: $67.352.460
- XL 4x4 MT: $52.276.330
- XL 4x4 AT: $53.390.000
- XLS V6 4x4: $64.137.920
- XLT Biturbo 4x4 AT: $72.213.400
- XLT V6 4x4: $73.301.490
- LTD Biturbo 4x4 AT: $78.995.740
- LTD+ V6 AWD AT: $83.355.090
Volkswagen Amarok
- Trendline 4x2 TDI MT: $51.929.800
- Comfortline 4x2 TDI MT: $59.569.000
- Comfortline 4x2 TDI AT: $63.546.250
- Highline 4x2 TDI MT: $64.236.050
- Highline 4x2 TDI AT: $70.458.850
- Trendline 4x4 TDI MT: $61.894.950
- Comfortline 4x4 V6 AT: $73.301.700
- Highline 4x4 V6 AT: $86.397.750
- Extreme 4x4 V6 AT: $92.427.900
- Hero 4x4 V6 AT: $92.427.900
- Black Style 4x4 V6 AT: $93.430.750
Nissan Frontier
- S 4x2 MT: $44.417.232
- S 4x2 AT: $51.264.200
- XE 4x2 MT: $62.200.700
- XE 4x2 AT: $66.012.200
- Platinum 4x2 AT: $66.863.800
- S 4x4 MT: $50.667.880
- X-Gear 4x4 AT: $59.459.616
- XE 4x4 MT: $61.875.000
- Platinum 4x4 AT: $68.115.972
- Pro4X 4x4 AT: $69.339.963
Chevrolet S10
- WT 4x2 MT: $49.325.900
- WT 4x4 MT: $56.146.900
- WT 4x4 AT: $58.538.900
- Z71 4x4 AT: $65.276.900
- LTZ 4x4 AT: $70.615.900
- HC 4x4 AT: $74.591.900
Renault Alaskan
- Emotion 4x2 MT: $58.220.000
- Intens 4x2 MT: $63.130.000
- Intens 4x2 AT: $65.450.000
- Confort 4x4 MT: $59.800.000
- Emotion 4x4 MT: $64.810.000
- Intens Noir 4x4 MT: $68.470.000
- Intens Noir 4x4 AT: $71.570.000
- Iconic 4x4 AT: $78.700.000
Fiat Titano
- Endurance 4x2 MT: $52.270.000
- Endurance 4x4 MT: $55.320.000
- Freedom 4x4 MT: $60.920.000
- Freedom Plus 4x4 AT: $66.890.000
- Ranch 4x4 AT: $72.220.000
RAM Dakota
- Warlock 4x4 AT: $75.380.000
- Laramie 4x4 AT: $77.570.000
- Laramie Night Edition 4x4 AT: $78.640.000
Otras marcas
- JAC T8 4x4 MT: u$s34.900
- JAC T9 Luxury 4x4 AT: u$s38.500
- Maxus T60 4x2 MT: u$s28.900
- Maxus T60 4x4 MT: u$s31.500
- Maxus T60 Minera: u$s35.000
- Maxus T60 Max Elite AT: u$s38.000
- Maxus T60 Max Luxury AT: u$s41.500
- Maxus eTerron 9: u$s80.600
Foton
- Tunland G7 Lite 4x2 MT: $43.137.500
- Tunland G7 Lite 4x4 MT: $46.182.500
- Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $48.212.500
- Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $52.932.250
- Tunland V7 Hybrid 4x4 AT: $77.390.000
- Tunland V9 Hybrid 4x4 AT: $73.739.750
- Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000
Great Wall
- Poer Elite 4x2: u$s24.730
- Poer Elite 4x4: u$s32.697
BYD
- Shark: u$s59.990
Isuzu
- D-MAX LS: u$s52.400
- D-MAX LSE: u$s53.900
Kia Tasman
- EX nafta: u$s57.500
- EX diésel: u$s58.500
- X-PRO nafta: u$s79.000