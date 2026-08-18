Robos de autos en alza: más de 2.800 casos y recupero mínimo + Agregar ámbito en









Se denunciaron 2.806 siniestros de vehículos en el país, con un nivel de devolución muy bajo y una marcada concentración en la provincia de Buenos Aires.

El robo de vehículos tuvo fuerte presencia en el país

Durante junio de 2026 se registraron en la Argentina 2.806 robos de vehículos, de acuerdo con las cifras difundidas por el Ministerio de Justicia de la Nación, elaboradas en base a las denuncias realizadas. Sin embargo, el dato más preocupante es el bajo nivel de recupero: solo 179 unidades fueron recuperadas, lo que equivale a apenas un 6,38% del total sustraído.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Del total de vehículos recuperados, la mayor parte se localizó en los principales centros urbanos. El 42% de los recuperos ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), mientras que el 37% se dio en la provincia de Buenos Aires, evidenciando el peso de estas jurisdicciones tanto en robos como en hallazgos.

Concentración geográfica de los robos En cuanto a la distribución de los delitos, la provincia de Buenos Aires lidera ampliamente con el 60,2% de los casos, seguida por CABA con el 11,5% y Córdoba con el 9,1%. En el otro extremo, las provincias con menor incidencia fueron Formosa (0,05%) y, con cifras similares, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Catamarca (0,1%) cada una.

Cabe destacar que estas estadísticas reflejan únicamente los hechos denunciados, por lo que el volumen real podría ser mayor.

En cuanto a la distribución de los delitos, la provincia de Buenos Aires lidera ampliamente con el 60,2% de los casos, seguida por CABA con el 11,5% y Córdoba con el 9,1%. En el otro extremo, las provincias con menor incidencia fueron Formosa (0,05%) y, con cifras similares, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Catamarca (0,1%) cada una. Modelos y antigüedad: qué autos son los más buscados Al analizar la antigüedad de los vehículos, los modelos del año 2013 fueron los más robados, representando el 10,4% del total. Esto sugiere una preferencia por unidades con cierta antigüedad, posiblemente por su mayor circulación y menor nivel de sistemas de seguridad.

En cuanto a los modelos más afectados, el Volkswagen Gol, considerando todas sus versiones y años, encabeza el ranking con el 9,3% de las denuncias. En segundo lugar aparece la Toyota Hilux, con una participación del 4,9%, consolidándose como la pick up más buscada por los delincuentes. Predominio de vehículos nacionales Otro dato relevante es el origen de los vehículos sustraídos. Según el informe, los autos de producción nacional triplican en cantidad a los importados dentro de los robos registrados. Esta diferencia se explica, en gran parte, por la mayor presencia de unidades nacionales en el parque automotor argentino. En síntesis, el informe deja en evidencia no solo la magnitud del problema, sino también la baja tasa de recupero y la concentración geográfica de los robos, factores clave a la hora de analizar la seguridad vehicular en el país.