Independiente mete una sorpresa en el mercado de pases: incorpora a "Chimy" Ávila + Agregar ámbito en









El delantero argentino que había sonado para Boca finalmente regresa al fútbol argentino para jugar en Independiente. Ya volvió al país y se realizó la revisión médica.

Independiente mete una sorpresa en el mercado de pases: incorpora a "Chimy" Ávila

Ezequiel "Chimy" Ávila, que fue pretendido por Boca y por Rosario Central, finalmente se convirtió este martes en refuerzo de Independiente.

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El "Rojo", que viene de echar a Gustavo Quinteros como entrenador y ganar de visitante ante Lanús con un interino, metió así un bombazo en el mercado de pases nacional.

El atacante de 32 años, que en llega como agente libre tras un último paso por Real Betis, se realiza la revisión médica para incorporarse al equipo del flamant entrenador, el uruguayo Jadson Viera.

#AHORA - ¡REFUERZO TOP PARA INDEPENDIENTE! "Chimy" Ávila, quien fue pretendido por Boca en este mercado de pases, llegó a hacerse la revisión médica para convertirse en nuevo refuerzo del Rojo. pic.twitter.com/taZkMBRAGw — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026 El rosarino, surgido en Tiro Federal y con pasado también en San Lorenzo, dejó el equipo español con 8 goles en 61 encuentros.

De esta manera, Ávila le puso fin a un periplo de 9 años en España, donde tuvo pasos por Huesca y Osasuna además de Betis, club donde alcanzó la final de la Copa del Rey en 2023 y la Conference League en 2025.

En el camino también tuvo un sondeo para representar a la Selección de España, cuando fue incluido en una preselección en 2023, pero finalmente no fue elegido por Luis de la Fuente.