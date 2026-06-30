Fiat lanza el 500 Hybrid Dolcevita: estilo retro, techo Cabrio y tecnología urbana

La marca presenta en Europa una serie limitada que combina diseño clásico, conectividad moderna y motorización microhíbrida pensada para la ciudad.

La firma italiana Fiat amplía su familia urbana con el lanzamiento global del 500 Hybrid Dolcevita , una edición limitada que busca reinterpretar su legado con soluciones adaptadas a las nuevas exigencias de movilidad.

Este modelo se posiciona como una variante distintiva dentro de la gama, con una propuesta que mezcla estética tradicional italiana y avances tecnológicos orientados a la conducción en entornos urbanos.

El nuevo Fiat 500 adopta exclusivamente una configuración Cabrio , evocando los históricos descapotables compactos de la marca. Su diseño exterior incorpora detalles cromados , insignias específicas y llantas de 16 pulgadas con acabado diamantado que refuerzan su carácter exclusivo.

El rasgo más distintivo es su capota de tela azul automatizada , inspirada en el paisaje mediterráneo, que no solo aporta identidad visual sino también funcionalidad. A esto se suma un sistema de iluminación con tecnología Full LED , que mejora la visibilidad y reduce el consumo energético.

Puertas adentro, el modelo prioriza la calidad percibida con materiales cuidados y una estética refinada. Las butacas combinan tela Pata de Gallo y terminaciones tipo cuero , mientras que el habitáculo incorpora climatización automática y asistentes como sensores de lluvia y estacionamiento .

El sistema multimedia está comandado por una pantalla táctil de 10,2 pulgadas, con integración digital que permite acceder de forma sencilla a navegación, música y telefonía. Todo se organiza en un tablero que mantiene el estilo clásico, pero mejora la ergonomía.

Eficiencia urbana con tecnología híbrida

En línea con las tendencias actuales, el modelo equipa una motorización microhíbrida, diseñada para optimizar consumos y reducir emisiones en el tránsito urbano. Este sistema permite al vehículo obtener beneficios ambientales y regulatorios en mercados europeos, como el acceso a zonas restringidas.

El 500 Hybrid Dolcevita ya se comercializa en Europa, con un precio cercano a los 19.455 euros. Por el momento, no está previsto su desembarco en Argentina, aunque refuerza la estrategia de la marca en el segmento de autos urbanos electrificados.