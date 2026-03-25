Momento clave: por qué hoy podría ser una oportunidad para comprar un auto en la Argentina

El mercado automotor en la Argentina atraviesa una etapa de cambios marcada por mayor competencia, más disponibilidad de unidades y ajustes en los precios. En ese contexto, distintos analistas coinciden en que, aunque el escenario no está exento de incertidumbre, aparecen señales que pueden resultar favorables para quienes evalúan la compra de un vehículo.

Uno de los economistas consultados planteó una mirada prudente, aunque destacó un aspecto positivo para el consumidor: “No soy muy optimista con el rumbo actual, pero si ahí hay un punto alentador para el consumidor . Ya que en los primeros meses del 2026 y sobre todo en marzo varias marcas congelaron o bajaron precios, reaparecieron promociones y la financiación ganó peso en las operaciones, en un contexto donde el ingreso de modelos por mayor apertura y competencia, ayuda a tener un mercado de 0km abaratado”.

En esa misma línea, agregó: “Esto también presiona sobre los usados, donde se espera registrar bajas en los precios. A diferencia de otros momentos, el comprador hoy tiene más stock, más poder de negociación y menos urgencia por cerrar los acuerdos”.

Otro economista aportó una visión más cauta sobre el momento actual, aunque señaló un factor puntual que podría inclinar la balanza hacia la compra: “Me parece que es un buen momento para esperar, pero si vos buscas un argumento en específico que estimule a comprar ahora, como te digo, es un argumento, después hay varios más que te dicen que no, que no es buen momento, pero un argumento es el tema de la guerra”.

Y profundizó: “O sea, paradójicamente, este concepto que genera incertidumbre puede ser una ventana para el comprador que tiene la plata, porque el mercado todavía está en proceso de corrección. Es decir, los autos cero kilómetro, alta gama, bajaron fuerte después de la reducción del impuesto interno , como habíamos dicho. Los usados todavía no acompañaron de todo ese movimiento”.

autos Distintos analistas coinciden en que, aunque el escenario no está exento de incertidumbre, aparecen señales que pueden resultar favorables para quienes evalúan la compra de un vehículo.

Además, advirtió sobre el impacto de variables externas: “Pero el factor externo que antes describíamos, que es la suba de petróleo y los costos logísticos, este es un argumento que refuerza el hecho de que comprar puede ser una buena idea antes de que el efecto de guerra se traslade a los precios. Es decir, que se encarezca el flete internacional por el tema de la importación de insumos y nada, y los concesionarios, las fábricas ajusten este costo y lo trasladen a precios”.

Por último, aclaró: “Como te digo, no es que hoy sea el piso definitivo, pero esto es un argumento que te diría, en caso de que la guerra se extienda o vaya para largo, esto se puede trasladar a un aumento, en términos reales, de los autos. Esto es un factor, nada más”.

El dólar como clave y nuevas oportunidades de compra

Desde una marca importadora en el país también analizaron el escenario actual y marcaron una oportunidad concreta vinculada al tipo de cambio: “Yo creo que la oportunidad hoy, la gente está en dólares, está parada en dólares, ¿no? Esa es mi presunción. Yo creo que la oportunidad hoy es comprar autos en dólares, porque si vos vendés los dólares y te dan pesos para comprar autos de ADEFA, para decirlo de alguna manera, que están las listas que están en pesos, estás vendiendo más dólares, porque el dólar está muy bajo”.

En ese sentido, explicaron: “En cambio, los autos que se venden en dólares son los mismos dólares de siempre, o sea, en dólares los autos que se venden en pesos subieron de precio en dólares, mientras que los que están en dólares se mantuvieron”.

También hicieron referencia al comportamiento actual del mercado: “Por otro lado, si estás en pesos podés comprar dólares relativamente baratos, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso nosotros tenemos un modelo en pesos, pero lo tenemos congelado desde noviembre, como te dije alguna vez ya. La oportunidad es esa, no va a estar congelada toda la vida”.

Y concluyeron: “Lo que estamos viendo es que los autos que tenemos y vendemos en dólares, antes cuando el dólar subía la gente vendía los dólares y se iba y compraba autos en pesos. Ahora como el dólar está muy calmado, la gente va y pone los dólares para comprar el auto, no los cambia por pesos. Yo creo que lo que se está moviendo más son los autos que se venden en dólares”.

En definitiva, el mercado automotor argentino muestra un equilibrio inestable entre oportunidades y riesgos. Con precios más competitivos, mayor oferta y factores externos que podrían presionar al alza en el futuro, la decisión de compra dependerá del contexto de cada usuario, pero para muchos, el escenario actual empieza a perfilarse como un momento clave.