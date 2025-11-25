Nuevo Volkswagen Taos: rediseño, más tecnología y precios confirmados + Seguir en









El SUVW, uno de los líderes de su segmento, se lanzó con grandes actualizaciones de equipamiento, seguridad y adelantos tecnológicos.

La nueva versión del Volkswagen Taos ya está en la Argentina

Volkswagen Argentina presentó oficialmente el nuevo Taos, una actualización profunda del SUVW que llega al país con un diseño más moderno, mayor tecnología y un equipamiento superior en todas sus versiones. Ahora producido en México, el modelo mantiene su propuesta familiar y su enfoque en el confort, pero suma mejoras clave en conectividad y seguridad para mantenerse competitivo en uno de los segmentos más exigentes del mercado.

Las tres versiones disponibles —Comfortline, Highline y Highline Bitono— conservan el reconocido motor 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm, acompañado por la nueva transmisión automática Tiptronic de 8 velocidades, que promete un rendimiento más eficiente. Entre las novedades destacadas, el Nuevo Taos incorpora el sistema Mi VW Connect, la nueva pantalla VW Play Connect de 10”, tablero digital de 10,25”, iluminación ambiental, asientos renovados y un interior más refinado.

DSC09718(1) El modelo cuenta con garantía de 3 años o 100.000 km. En el exterior, se destacan los faros IQ Light, parrilla rediseñada, nuevas llantas de 18” o 19” según versión y un conjunto óptico trasero completamente renovado con barra LED iluminada. En seguridad, suma un paquete avanzado de asistencias: Front Assist, ACC, Lane Assist, Travel Assist, detector de punto ciego, alerta de tráfico trasero y cámara de visión trasera.

Los precios oficiales del nuevo Taos Taos Comfortline 250 TSI AT: $54.200.000

Taos Highline 250 TSI AT: $61.700.000

Taos Highline Bitono 250 TSI AT: $62.500.000 El modelo cuenta con garantía de 3 años o 100.000 km, primer servicio bonificado y la posibilidad de adquirir planes de mantenimiento hasta el séptimo servicio a precio fijo. Además, ofrece una amplia gama de accesorios y productos Lifestyle para personalización.

