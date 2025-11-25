BYD acelera su desembarco en la Argentina con inversiones y nuevas aperturas estratégicas + Seguir en









El rápido avance de la marca a nivel internacional (con récords de ventas, innovación constante y una sólida red de producción) la posiciona como un actor clave en la transición hacia la movilidad de nuevas energías.

El BYD U9 fue exhibido en el concesionario

La presencia de BYD en la Argentina no deja de fortalecerse en un contexto donde la compañía china se consolida como uno de los líderes mundiales en vehículos eléctricos e híbridos. El rápido avance de la marca a nivel internacional (con récords de ventas, innovación constante y una sólida red de producción) la posiciona como un actor clave en la transición hacia la movilidad de nuevas energías. Ese impulso global se refleja también en el mercado argentino, donde BYD viene construyendo una estrategia de crecimiento sostenido.

En el país, la marca avanza con una propuesta que combina tecnología, accesibilidad y servicios posventa certificados. Desde su llegada, BYD apostó por desarrollar una red de concesionarios moderna y eficiente, capaz de acompañar tanto a usuarios nuevos como a quienes ya adoptaron la movilidad eléctrica. En apenas un año, logró desembarcar en puntos estratégicos como CABA, el GBA y Córdoba, afianzando su presencia con infraestructura de estándar internacional.

BYD inauguró un nuevo concesionario en Pilar En este marco de expansión, BYD inauguró su nuevo concesionario oficial en Pilar, ubicado en el kilómetro 52,5 de la Ruta 8. El espacio cuenta con un showroom de 2.000 m² diseñado bajo parámetros globales de eficiencia y estética moderna, además de un taller de postventa equipado según normas internacionales. Allí, los visitantes podrán conocer los modelos que la marca comercializa actualmente en la Argentina: BYD Dolphin Mini, BYD Yuan Pro y BYD Song Pro DM-i.

Bernardo Fernández Paz, Director de Ventas de BYD Argentina, celebró este nuevo paso: "Pilar es un punto estratégico para estar cada vez más cerca de nuestros clientes. Nuestro objetivo es ofrecer la última tecnología en vehículos eléctricos e híbridos, y para eso necesitamos una red sólida, con talleres certificados y técnicos capacitados. Este crecimiento sostenido, que incluye la apertura de 17 concesionarios en todo el país, es posible gracias a socios estratégicos que garantizan la mejor experiencia".

En tanto, Ezequiel Rigali, gerente de BYD Pilar, destacó lo que representa esta apertura: “Hace un año, BYD era una marca que muchos argentinos deseaban ver en el país. La veíamos expandirse en la región y conquistar mercados como Uruguay, Brasil o España. Hoy ese deseo se transformó en realidad, y esta inauguración demuestra que estábamos listos para dar este paso”.

La compañía continúa trabajando en la consolidación de centros de atención certificados, capacitación técnica y disponibilidad de repuestos desde el primer día. La creciente red de concesionarios no solo acompaña el aumento en ventas, sino que también es el soporte fundamental para la adopción masiva de vehículos de nueva energía en la Argentina.