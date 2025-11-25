Después de los feriados de noviembre, cuánto gano en un plazo fijo si invierto $350.000 a 30 días

La inversión varía dependiendo del canal elegido, ya que tienen diferencias en las tasas y en el dinero que se obtiene al finalizar el mes.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los argentinos para ahorrar plata.

El plazo fijo es una de las alternativas más elegidas para quienes buscan una inversión segura y prefieren evitar problemas con su capital. Las distintas entidades permiten elegir entre operaciones presenciales o digitales y las diferencias entre ambas modalidades generan resultados muy distintos al finalizar el período.

Con el retiro del piso mínimo de tasas, cada banco define su oferta y compite por atraer depósitos. Esto hace que los valores entre las sucursales y las plataformas online sea distinto, lo que influye directamente en los intereses que recibe cada persona.

El plazo fijo consiste en dejar una suma de dinero inmovilizada durante un tiempo concreto a cambio de un interés. Esa condición exige mantener el depósito hasta el vencimiento , aunque algunas entidades incorporan versiones más flexibles. Para un plazo de 30 días y una inversión de $350.000 , los resultados dependen de la vía elegida para constituirlo.

Las diferencias entre la atención presencial y la operación digital son:

Los plazos fijos hechos de manera presencial ofrecen una tasa menor frente a las opciones digitales. Con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98% , la ganancia en un mes llega a $6.472,60 .

Al terminar los 30 días, el capital queda en $356.472,60.

Operación electrónica (homebanking o app)

Las alternativas online suelen tener tasas más altas para incentivar el uso de los canales digitales. En este caso, la TNA sube al 27%, mientras que la TEA alcanza el 30,61%.

Por eso, el rendimiento mensual en la versión online llega a $7.767,12 y el monto final queda en $357.767,12.

Las entidades suelen tener tasas superiores para quienes eligen operar desde la web o la aplicación.