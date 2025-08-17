Otro gigante chino desembarca en la Argentina con vehículos comerciales de última generación







Dongfeng marca presencia en la Argentina

Dongfeng, el mayor fabricante de vehículos comerciales de China, inició oficialmente su operación en la Argentina de la mano de Magma Automotive, división especializada del Grupo Magna. Con más de cinco décadas de trayectoria, la compañía apuesta a consolidar su presencia regional con soluciones de transporte adaptadas a las nuevas demandas del mercado.

Fundado en 1974 en República Dominicana, el Grupo Magna ya opera en 19 países y representa marcas globales como Hyundai, BMW, MINI, Kawasaki, Bajaj y BMW Motorrad. En 2023 incorporó la distribución exclusiva de DFAC-Dongfeng en Latinoamérica, fortaleciendo su liderazgo en la región y ahora desembarca en uno de los mercados más relevantes: Argentina.

“Como empresa de origen dominicano, establecer presencia en Argentina representa un paso estratégico y muy significativo en nuestra expansión regional. Luego de aperturas exitosas en mercados clave como México y Colombia, veníamos observando de cerca el contexto local, y en este 2025 se dan las condiciones para concretar esta llegada. Argentina es uno de los mercados más relevantes de Latinoamérica, y nuestra apuesta es clara: ofrecer un portafolio de vehículos comerciales sólido, acompañado por una red de concesionarios especializada en vehículos comerciales, una atención de postventa de excelencia y respaldado por una de las marcas más reconocidas a nivel global”, expresó Agustín Lama, CEO del Grupo Magna.

La estrategia se apoya en una gama que incluye camiones ultralivianos, livianos, medianos, vans de carga y transporte de pasajeros, con capacidades que van desde 2 hasta 18 toneladas. La oferta arranca con los Captain W, pensados para la logística de última milla, y continúa con los Captain C, livianos de 6 y 8 toneladas con motorización Nissan y equipamiento de trabajo intensivo.

Captain C(2) Con este lanzamiento, Dongfeng suma presencia en otro mercado clave de la región y proyecta ser un jugador central en el segmento de vehículos comerciales en el país. Para Federico Bangerter, gerente general del Cono Sur de Magna, el arribo de Dongfeng a la Argentina “forma parte de una visión estratégica para construir un ecosistema de movilidad eficiente, robusto y de largo plazo para el transporte comercial”.

Por su parte, Marcelo Mauro, country manager de Dongfeng Argentina, subrayó que el objetivo es convertirse en “un socio estratégico para empresas y emprendedores, con productos confiables, modernos y adaptados a cada operación”. Con este lanzamiento, Dongfeng suma presencia en otro mercado clave de la región y proyecta ser un jugador central en el segmento de vehículos comerciales en el país.