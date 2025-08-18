El superávit comercial de la Unión Europea se hundió 66% por los aranceles de EEUU







Las exportaciones a Estados Unidos cayeron casi un 50% durante junio. Mientras, el déficit comercial con China creció casi con la misma fuerza.

Reino Unido se consolidó como el principal destino superavitario de la UE.

La Unión Europea tuvo un superávit comercial de u$s8.180 millones en junio, un desplome del 66,2% respecto a los u$s24.190 millones registrados en junio del año pasado. La principal razón fue la caída del saldo exportador, en medio de lo que fueron las negociaciones por los aranceles que le impuso Estados Unidos.

Según los últimos datos publicados por Eurostat, la oficina estadística europea, las exportaciones los u$s277.201 millones, mientras que las importaciones totalizaron u$s269.020 millones. En términos interanuales, las ventas al exterior crecieron apenas 0,4%, en contraste con el incremento del 6,8% en las compras desde el exterior.

En el acumulado semestral, la tendencia es similar: las exportaciones de bienes sumaron u$s1.736 billones, una subida del 3,9%, mientras que las importaciones avanzaron un 4,9%, hasta los u$s1.627 billones. De esa manera, el superávit fue de u$s109.034 millones, un 8,5% menos.

Tarjeta azul union europea.jpg Europa sufrió los efectos de la guerra comercial de Estados Unidos. El alejamiento de EEUU y el creciente déficit con China En términos de socios comerciales, Reino Unido se consolidó como el principal destino superavitario de la UE, con u$s19.282 millones, registrando un crecimiento del 18,7%. Esta posición desplazó a Estados Unidos, que había ocupado el primer lugar en períodos anteriores, en un contexto marcado por las tensiones arancelarias.

El superávit con el país norteamericano se redujo 48,1% hasta u$s11.218 millones, mientras que Suiza completó el podio con u$s6.661 millones, mostrando un alza del 21,3%.

En el lado de los déficits, China mantuvo su posición como el principal socio deficitario de la UE, con u$s34.474 millones. Se trató de un salto en las importaciones del 44,6% respecto al año anterior, reflejando la creciente dependencia europea de productos chinos. Le siguieron en el ranking deficitario India, con u$s2.103 millones, y Noruega con u$s1.986 millones.