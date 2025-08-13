Las nuevas motos chinas eléctricas que innovan en motorización y revolucionan el mercado argentino







Los modelos de origen asiático pasaron a liderar las ventas, con una participación que subió del 29% al 46%. Cómo son estos nuevos productos.

Los dos nuevos modelos chinos que ya están en la Argentina

La venta de motos en la Argentina continúa en alza, impulsada por un aumento significativo en los patentamientos y la incorporación de nuevas marcas que modifican el panorama del mercado local.

Según datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), entre enero y julio de 2025 se registraron 360.163 motos patentadas, lo que representa un crecimiento del 47,5% en comparación con las 244.101 unidades del mismo período de 2024.

Este auge llega acompañado de una transformación en la composición del mercado, especialmente por el peso creciente de las marcas importadas. En particular, las motos de origen chino pasaron a liderar las ventas, con una participación que subió del 29% al 46%.

Ambos pertenecen a la línea de movilidad eléctrica de ZEEHO, marca global del grupo CFMOTO, y refuerzan la apuesta de la firma por soluciones de transporte más eficientes y conectadas.

zeeho-ae8-s-1 Ambos modelos pertenecen a la línea de movilidad eléctrica de ZEEHO, marca global del grupo CFMOTO, y refuerzan la apuesta de la firma por soluciones de transporte más eficientes y conectadas. El AE6+ es un scooter urbano, compacto y versátil, pensado para la movilidad diaria. Incluye conectividad total a través de la app ZEEHO RIDE, que permite control remoto, geolocalización y funciones de seguridad. Con un diseño moderno y prestaciones equivalentes a un scooter de 125 cc, promete una experiencia de conducción ágil y sustentable. Su precio sugerido es de $5.900.990. En tanto, el AE8 S+ ofrece una propuesta más deportiva y potente. Con aceleración de 0 a 50 km/h en 2,6 segundos y potencia de 12,5 kW, incorpora carga rápida (80% en 2,5 horas), frenos Brembo y sistema ABS de Bosch. Sus modos de conducción (Eco, Street, Sport) y componentes premium lo posicionan como un scooter comparable a uno de 250 cc. El precio recomendado es de $9.950.990.

