La nueva moto tipo crossover de alto rendimiento llega a la Argentina con 201 hp y ADN de pista + Seguir en









Con tecnología derivada del mundo de la competición y un completo equipamiento, este modelo se posiciona como una de las motos más radicales del segmento, con un precio de u$s50.900.

La nueva BMW M 1000 XR

Fruto del trabajo conjunto entre BMW Motorrad y la división deportiva BMW M, la BMW M 1000 XR desembarca en el mercado como la opción más extrema dentro de la familia XR. Pensada como una moto estilo crossover de alto rendimiento, combina confort para viajes largos con prestaciones propias de una superbike.

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Equipada con un motor de cuatro cilindros y 999 cc., desarrolla 201 hp a 12.750 rpm y 113 Nm de torque, superando en 31 hp a la BMW S 1000 XR. Con un peso total de 220 kg con el tanque lleno, alcanza hasta 14.600 rpm, ofreciendo una aceleración optimizada gracias a una transmisión de seis marchas con relaciones más cortas.

Aerodinámica activa y equipamiento de competición Uno de los aspectos centrales del modelo es su desarrollo aerodinámico. Incorpora alerones laterales que mejoran la estabilidad y el rendimiento a altas velocidades, generando hasta 12 kg de carga a 220 km/h.

En materia de equipamiento, incluye frenos M con doble disco de 320 mm, suspensión con control dinámico, silenciador de titanio, asistente de cambio PRO, Launch Control, control de tracción con función wheelie y ABS Race, entre otros sistemas orientados a la performance.

P90539336_highRes_the-bmw-m-1000-xr-st(1) Uno de los aspectos centrales del modelo es su desarrollo aerodinámico. Incorpora alerones laterales que mejoran la estabilidad y el rendimiento a altas velocidades, generando hasta 12 kg de carga a 220 km/h. Para Argentina, además, se ofrece con el paquete M Competition de serie, que suma componentes en carbono y reduce el peso total.

Disponible en la red oficial desde u$s50.900, cuenta con tres años de garantía sin límite de kilometraje, mientras que la versión S 1000 XR tiene un valor de u$s36.900.

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