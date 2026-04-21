Mercado de motos, en alza: más de 222.000 modelos patentados en el primer trimestre del año + Seguir en









Este segmento comenzó 2026 con un salto de más del 45% y consolida su rol clave en la movilidad argentina. Qué vehículos lideraron las ventas.

El mercado de motos crece en la Argentina

El mercado de motovehículos en la Argentina inició 2026 con números contundentes. Según el informe de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), durante el primer trimestre del año se registraron 222.871 motos patentadas, lo que implica un crecimiento superior al 45% frente a las 153.460 unidades del mismo período de 2025.

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El comportamiento mensual mostró una evolución sostenida: en enero se patentaron 69.294 unidades, en febrero 71.474, mientras que marzo alcanzó un pico de 82.103 motos, consolidando un cierre de trimestre muy positivo para el sector.

Producción nacional y perfil del usuario de motos Uno de los datos más relevantes del informe es el fuerte peso de la industria local. Del total patentado, 216.249 unidades (97%) corresponden a producción nacional, frente a apenas 6.622 unidades importadas (3%), lo que evidencia el rol estratégico del sector en la generación de empleo y desarrollo productivo.

El presidente de CAFAM, Federico Vacas, destacó: “Estos números nos invitan a reflexionar sobre el rol fundamental que juega la moto en la sociedad argentina. No se trata solo de cifras de venta, sino de la confianza en nuestros productos para resolver sus necesidades cotidianas de movilidad. El hecho de que el 97% de las motos patentadas sean de origen nacional es un testimonio del compromiso de nuestras terminales con la calidad, la innovación y el empleo local”.

Corven--motos.jpg En cuanto a la demanda, las motos de baja cilindrada dominan claramente el mercado. El segmento de 101 a 250 cc concentró 201.955 unidades, seguido por 251 a 500 cc con 13.230 y 501 a 800 cc con 4.579, reflejando la preferencia por opciones accesibles y eficientes. En cuanto a la demanda, las motos de baja cilindrada dominan claramente el mercado. El segmento de 101 a 250 cc concentró 201.955 unidades, seguido por 251 a 500 cc con 13.230 y 501 a 800 cc con 4.579, reflejando la preferencia por opciones accesibles y eficientes.

Por tipo de vehículo, las CUB lideraron con 130.467 unidades, seguidas por las Street (42.047) y ON/OFF (38.026). Más atrás quedaron los Scooter (7.981) y las Off Road (1.249). “Vemos cómo el mercado continúa eligiendo modelos prácticos y accesibles, lo que refleja una realidad económica que demanda soluciones eficientes. La moto no es un lujo, es una herramienta de trabajo, de independencia y de movilidad social para millones de argentinos. El desafío que tenemos por delante es mantener esta dinámica, seguir innovando y seguir siendo parte de la solución a los problemas de transporte que enfrenta el país”, agregó Vacas.

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