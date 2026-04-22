Quiénes dominan el mercado argentino de motos en 2026: grupos, marcas y modelos clave + Seguir en









Con fuerte producción local y una creciente oferta importada, el sector muestra una disputa entre grandes grupos y el avance de marcas chinas en segmentos medios y premium.

El mercado de motos en el país continúa en alza

El mercado de motos en la Argentina presenta en 2026 una estructura consolidada donde los principales jugadores combinan importación y ensamblado local.

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La mayoría opera bajo un esquema mixto: ingresan modelos de alta gama como unidades completas (CBU) y producen localmente los de mayor volumen mediante CKD/IKD. Este sistema permite que más del 95% del mercado esté abastecido por motos ensambladas en el país, favoreciendo precios competitivos y mejores condiciones de financiación.

En términos de volumen, Grupo Iraola y Honda Motor Argentina se disputan el liderazgo en patentamientos, mientras que Grupo SIMPA sobresale por su amplio portafolio de marcas, especialmente en segmentos intermedios y premium.

Grupos líderes y marcas que marcan el pulso del mercado de motos Entre los principales actores, Grupo SIMPA comercializa marcas como Royal Enfield, KTM, Husqvarna, CFMOTO, Aprilia y Vespa, con modelos destacados como CFMOTO 450MT, Royal Enfield Himalayan 450, Super Meteor 650 y KTM 390 Adventure.

Por su parte, Grupo Iraola reúne a Corven, Kawasaki, Bajaj, Zanella, Kymco y Mondial, con productos clave como Bajaj Rouser NS200, Kawasaki Ninja 500 y Corven Energy 110.

Moto Kawasaki Grupo Corven Grupo Iraola reúne a Corven, Kawasaki, Bajaj, Zanella, Kymco y Mondial, con productos clave como Bajaj Rouser NS200, Kawasaki Ninja 500 y Corven Energy 110. Grupo Corven El Grupo La Emilia participa con Motomel, Benelli, Suzuki y SYM, destacándose modelos como Benelli TRK 702X, Suzuki V-Strom 800DE y Motomel B110. Entre las terminales, Honda Motor Argentina mantiene una fuerte presencia con Wave 110S, NAVI, XR250 Tornado y CB750 Hornet, mientras que Yamaha Motor Argentina apuesta por FZ-S FI, Ténéré 700, Ray ZR y MT-07. En el segmento premium, BMW Motorrad se posiciona con R 1300 GS, F 900 GS y la eléctrica CE 04, mientras que el Volkswagen Group participa a través de Ducati, con modelos como Multistrada V4, DesertX y Monster. En paralelo, marcas de origen chino como CFMOTO y Benelli continúan ganando terreno, consolidando una percepción de calidad que les permite competir directamente con fabricantes tradicionales en cilindradas medias, especialmente entre 400 cc y 700 cc.

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