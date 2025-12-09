Renault y Ford sellan una alianza para impulsar autos eléctricos pequeños ante la oleada de fabricantes chinos + Seguir en









El acuerdo contempla que el primer vehículo 100% a batería compacto, diseñado por la marca del óvalo, pero fabricado en una planta de la firma francesa, llegue al mercado en 2028.

Jim Farley, director ejecutivo de Ford

Renault y Ford dieron un paso estratégico para enfrentar la presión creciente de los fabricantes chinos en Europa: ambas compañías desarrollarán en conjunto nuevos vehículos eléctricos compactos y furgonetas comerciales destinados al mercado europeo, con el objetivo de bajar costos, ganar escala y proteger participación en un segmento cada vez más competitivo.

Antes del anuncio oficial en París, el director ejecutivo de Ford, Jim Farley, fue contundente al describir la situación que atraviesan los productores tradicionales. Aseguró que la irrupción de marcas chinas más baratas —como BYD, Changan o Xpeng— obliga a los grupos históricos a reaccionar rápidamente. “Estamos en una batalla por nuestra supervivencia”, remarcó, señalando que Europa es el epicentro de esa disputa.

En qué consiste el acuerdo entre Ford y Renault El acuerdo contempla que el primer auto eléctrico compacto, diseñado por Ford pero fabricado en una planta de Renault ubicada en el norte de Francia, llegue al mercado en 2028. Será un modelo más pequeño que cualquier eléctrico que Ford planea vender en Estados Unidos y cubrirá un espacio clave dentro del portafolio europeo de la marca. La asociación incluye además el desarrollo conjunto de furgonetas Renault y Ford, una categoría en la que ambas empresas buscan reforzar su presencia para enfrentar la futura competencia china.

Farley anticipó que esta unión podría transformar el segmento de vehículos comerciales ligeros, generando un bloque difícil de desafiar. Aunque la llegada de furgonetas chinas a Europa aún es incipiente, el ejecutivo aseguró que la competencia ya existe en otros mercados donde Ford y estas marcas asiáticas se cruzan a diario.

Del lado de Renault, su CEO François Provost coincidió en que el avance chino representa un desafío inminente. Según explicó, la iniciativa tomó forma luego de una visita a la sede de Ford en Detroit y no implica ningún tipo de fusión. La automotriz francesa —la más pequeña entre los grandes fabricantes europeos— necesita ampliar escala y optimizar sus instalaciones para reducir costos en el desarrollo de eléctricos, especialmente porque no tiene presencia industrial en China ni Estados Unidos.

Francois_Provost_CEO_RG-hub-sd Del lado de Renault, su CEO François Provost coincidió en que el avance chino representa un desafío inminente. Para Ford, la alianza llega en un momento de reacomodamiento. Su participación en el mercado europeo cayó del 6,1 % en 2019 al 3,3 % en los primeros diez meses de este año, presionada por la baja en las ventas de pasajeros. La compañía cerró su planta de Saarlouis en Alemania y enfrenta tensiones adicionales en Estados Unidos, donde la eliminación de incentivos a los eléctricos bajo la gestión de Donald Trump exige seguir financiando a la vez tecnologías nuevas y motorizaciones tradicionales. El uso de plataformas eléctricas de Renault permitirá a Ford reducir inversiones en la región, complementando la cooperación que ya mantiene con Volkswagen para la producción de algunos modelos y furgonetas. Renault, por su parte, continúa fortaleciendo alianzas: producirá dos modelos en Brasil sobre plataformas de Geely en 2026 y mantiene conversaciones con Chery para proyectos conjuntos en otros mercados. Provost sintetizó la aspiración detrás del acuerdo: demostrar que la industria europea aún puede ser competitiva frente al avance tecnológico y de costos de los fabricantes chinos. “Nuestro objetivo es probar que Europa está en condiciones de producir eléctricos tan eficientemente como cualquier otro país”, afirmó.