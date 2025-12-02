La llegada de autos chinos al mercado argentino está marcando una nueva etapa en la industria automotriz local, con un fuerte crecimiento en la oferta de modelos híbridos y eléctricos.
Autos eléctricos: el listado completo de las marcas chinas en la Argentina y sus importadores
Estas firmas ganaron terreno gracias a sus precios competitivos, alta calidad y tecnología avanzada, y se perfilan como opciones atractivas para los consumidores que buscan alternativas más accesibles.
Fuerte crecimiento de los autos eléctricos en la Argentina: los modelos que marcan tendencia
Cuál es el mejor SUV eléctrico del mundo, según los expertos
Aunque varias marcas ya están disponibles en el país, BYD es la única que se importa oficialmente. Las demás llegan a través de importadores locales, muchos de los cuales están ampliando su portafolio para ofrecer vehículos de última generación.
En total, 36 marcas chinas fueron anunciadas en el mercado argentino, con algunas ya presentes y otras aún en proceso de lanzamiento.
Lista de marcas chinas presentes en la Argentina
BYD: BYD Argentina
BAIC: Grupo Belcastro
SKYWELL: Grupo Belcastro
ARCFOX: Grupo Belcastro (Anunciada oficialmente, pero aún no lanzada)
JAC MOTORS: Grupo SIDECO Americana (Grupo MACRI)
GEELY: Autos Sustentables del Sur S.A.
MG MOTOR: Grupo Eximar
GAC MOTOR: Grupo Avantek
LYNK&CO: Emotions (Todavía no fue anunciada de manera oficial)
MAXUS: Grupo GEP (Grupo Empresario Prieto) (Anunciada oficialmente, pero aún no lanzada)
YUTONG (buses): Grupo GEP (Grupo Empresario Prieto)
DAYUN: Coradir (Todavía no fue anunciada oficialmente)
VENUCIA: AIR S.R.L. (Todavía no fue anunciada oficialmente)
ENOREVE: Volt Argentina (Anunciada oficialmente, pero aún no lanzada)
FOTON: Grupo Corven
ZANELLA (FOTON): Grupo Corven
CHERY: Grupo Corven
DFSK: Grupo Corven
GREAT WALL: Grupo Antelo (CAR ONE)
HAVAL: Grupo Antelo (CAR ONE)
ORA: Grupo Antelo (CAR ONE)
CHANGAN: Grupo Antelo (CAR ONE)
JMEV: Grupo Antelo (CAR ONE)
SHACMAN (camiones): Grupo Antelo (CAR ONE) (Está en el país, pero aún no fue presentada oficialmente)
JETOUR: Grupo Famly
KAIYI: Grupo Famly
FAW: Grupo Famly
KYC: Grupo Famly
DONGFENG (camiones): Grupo MAGMA
LEAPMOTOR: Stellantis Argentina (Anunciada oficialmente, pero aún no lanzada)
FONIX: Fonix Argentina
KAMA (camiones): Kama Oeste Argentina
FORTHING: Kama Oeste Argentina
SHINERAY: Grupo Ralitor
JMC: Grupo Ralitor
DOMY: Grupo Ralitor
Con un portafolio que incluye opciones con motorizaciones híbridas y eléctricas, las marcas chinas están revolucionando el mercado argentino, ofreciendo vehículos con alta conectividad, sistemas de asistencia al conductor y tecnología de punta, tal como lo refleja el listado confeccionado por autoxarg. Esta nueva oferta abre una oportunidad para los consumidores que buscan vehículos más ecológicos y con un costo de adquisición más accesible en comparación con otras opciones del mercado.
Aunque algunas marcas aún no fueron lanzadas oficialmente, su plan de expansión es claro, y se espera que en los próximos años se consoliden como un actor relevante dentro del mercado argentino, sobre todo con sus modelos sostenibles y de alta gama. Sin duda, el crecimiento de las marcas chinas está configurando un nuevo panorama para los consumidores argentinos, que cada vez tienen más opciones y alternativas en vehículos modernos, eficientes y a precios competitivos.
