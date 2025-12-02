Autos eléctricos: el listado completo de las marcas chinas en la Argentina y sus importadores + Seguir en









Estas firmas ganaron terreno gracias a sus precios competitivos, alta calidad y tecnología avanzada, y se perfilan como opciones atractivas para los consumidores que buscan alternativas más accesibles.

BYD, una de las marcas con mayor presencia en la Argentina

La llegada de autos chinos al mercado argentino está marcando una nueva etapa en la industria automotriz local, con un fuerte crecimiento en la oferta de modelos híbridos y eléctricos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estas marcas ganaron terreno gracias a sus precios competitivos, alta calidad y tecnología avanzada, y se perfilan como opciones atractivas para los consumidores que buscan alternativas más accesibles sin comprometer el rendimiento ni la innovación.

Aunque varias marcas ya están disponibles en el país, BYD es la única que se importa oficialmente. Las demás llegan a través de importadores locales, muchos de los cuales están ampliando su portafolio para ofrecer vehículos de última generación.

byd Aunque varias marcas ya están disponibles en el país, BYD es la única que se importa oficialmente. Las demás llegan a través de importadores locales, muchos de los cuales están ampliando su portafolio para ofrecer vehículos de última generación. En total, 36 marcas chinas fueron anunciadas en el mercado argentino, con algunas ya presentes y otras aún en proceso de lanzamiento.

Lista de marcas chinas presentes en la Argentina BYD : BYD Argentina

BAIC : Grupo Belcastro

SKYWELL : Grupo Belcastro

ARCFOX : Grupo Belcastro (Anunciada oficialmente, pero aún no lanzada)

JAC MOTORS : Grupo SIDECO Americana (Grupo MACRI)

GEELY : Autos Sustentables del Sur S.A.

MG MOTOR : Grupo Eximar

GAC MOTOR : Grupo Avantek

LYNK&CO : Emotions (Todavía no fue anunciada de manera oficial)

MAXUS : Grupo GEP (Grupo Empresario Prieto) (Anunciada oficialmente, pero aún no lanzada)

YUTONG (buses) : Grupo GEP (Grupo Empresario Prieto)

DAYUN : Coradir (Todavía no fue anunciada oficialmente)

VENUCIA : AIR S.R.L. (Todavía no fue anunciada oficialmente)

ENOREVE : Volt Argentina (Anunciada oficialmente, pero aún no lanzada)

FOTON : Grupo Corven

ZANELLA (FOTON) : Grupo Corven

CHERY : Grupo Corven

DFSK : Grupo Corven

GREAT WALL : Grupo Antelo (CAR ONE)

HAVAL : Grupo Antelo (CAR ONE)

ORA : Grupo Antelo (CAR ONE)

CHANGAN : Grupo Antelo (CAR ONE)

JMEV : Grupo Antelo (CAR ONE)

SHACMAN (camiones) : Grupo Antelo (CAR ONE) (Está en el país, pero aún no fue presentada oficialmente)

JETOUR : Grupo Famly

KAIYI : Grupo Famly

FAW : Grupo Famly

KYC : Grupo Famly

DONGFENG (camiones) : Grupo MAGMA

LEAPMOTOR : Stellantis Argentina (Anunciada oficialmente, pero aún no lanzada)

FONIX : Fonix Argentina

KAMA (camiones) : Kama Oeste Argentina

FORTHING : Kama Oeste Argentina

SHINERAY : Grupo Ralitor

JMC : Grupo Ralitor

DOMY: Grupo Ralitor Con un portafolio que incluye opciones con motorizaciones híbridas y eléctricas, las marcas chinas están revolucionando el mercado argentino, ofreciendo vehículos con alta conectividad, sistemas de asistencia al conductor y tecnología de punta, tal como lo refleja el listado confeccionado por autoxarg. Esta nueva oferta abre una oportunidad para los consumidores que buscan vehículos más ecológicos y con un costo de adquisición más accesible en comparación con otras opciones del mercado.

Aunque algunas marcas aún no fueron lanzadas oficialmente, su plan de expansión es claro, y se espera que en los próximos años se consoliden como un actor relevante dentro del mercado argentino, sobre todo con sus modelos sostenibles y de alta gama. Sin duda, el crecimiento de las marcas chinas está configurando un nuevo panorama para los consumidores argentinos, que cada vez tienen más opciones y alternativas en vehículos modernos, eficientes y a precios competitivos.